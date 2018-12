«La meilleure formation à Tampa depuis une décennie»

Année après année, le Lightning de Tampa Bay se retrouve parmi les meilleures formations de la LNH, notamment en raison de leur redoutable offensive.

En effet, la formation de la Floride peut compter sur une force de frappe impressionnante avec les Steven Stamkos, Nikita Kucherov et compagnie. Si l’on rajoute les défenseurs Victor Hedman et Ryan McDonagh et le gardien e but Andrei Vasilevskiy, le Lightning peut se targuer d’être dominant dans toutes les phases du jeu.

Vasilevskiy a récemment subi une fracture du pied et c’est Louis Domingue qui a la lourde tâche de le remplacer. Et le Québécois répond à l’appel.

«Il nous a donné une chance à tous les matchs qu’il a joués, a souligné l’entraîneur des gardiens du Lightning, Frantz Lutz, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. C’est ça qu’on espérait de lui et il a vraiment livré la marchandise.

«Je connais Louis depuis qu’il a 16 ans. Je l’ai coaché dans la LHJMQ avec les Wildcats de Moncton. À la base, c’est un gars qui travaille très fort. C’est un gars qui est passionné, qui aime ce qu’il fait et qui veut toujours s’améliorer. Son éthique de travail est à un haut niveau. Quand tu as cette combinaison-là, tu t’améliores tout le temps. Quand ils ont une opportunité, ils savent la saisir. Louis, ça n’a pas toujours été facile et a eu plusieurs défis au cours de sa carrière. C’est un gars qui s’est toujours relevé et qui a continué.»

Si Domingue a obtenu sa chance, c'est en raison de ses performances dans la Ligue américaine où il a affiché un dossier de 13-5-0 avec deux jeux blancs et un taux d'efficacité de ,919 cette saison.

Et c’est justement cette profondeur, aux yeux de Lutz, qui fait du Lightning une si bonne formation.

«C’est probablement la formation avec le plus de profondeur depuis que je suis à Tampa Bay, a continué Lutz. Quand tu regardes au niveau des gardiens de but, au niveau des défenseurs, au niveau des attaquants, on est très confortables avec la profondeur que l’on a.

«Aujourd’hui dans la LNH, si tu veux être une équipe qui aspire aux grands honneurs, ta profondeur est très importante. Julien BriseBois et Steve Yzerman ont fait un travail exceptionnel de nous donner cette profondeur. C’est probablement la meilleure formation que j’ai vue à Tampa depuis une décennie.»

