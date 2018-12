ÉCJ: Nick Suzuki est comme un poisson dans l’eau

Nick Suzuki a déployé ses ailes dès la première journée du camp final de sélection d’Équipe Canada junior (ECJ), mardi, à Victoria. L’espoir du Canadien n’a pas mis de temps à s’imposer à l’entraînement.

Jumelé à Alex Formenton et Brett Leason, le prolifique attaquant a rapidement créé une chimie avec ses compagnons. Si d’autres lignes offensives concoctées par l’entraîneur-chef Tim Hunter ont été modifiées au fil des deux entraînements, celle de Suzuki est demeurée intacte.

Hunter désire assembler l’une des formations les plus rapides de l’histoire. Suzuki sera certainement l’une des pièces maîtresses du casse-tête. Créatif, productif, polyvalent et vif sur patins, l’espoir du Tricolore se plaira comme un poisson dans l’eau dans son rôle.

Heureux

«Je suis très heureux d’être jumelé à eux. Ils ont du succès cette saison. J’ai déjà joué avec Formenton deux fois. J’apprends à connaître Leason, a dit Suzuki à propos du meilleur pointeur de la Ligue canadienne qui a récolté 64 points avec les Raiders de Prince Albert. Il faut vraiment faire opérer la chimie pour ce premier match face aux universitaires. Je vais tout faire pour me prouver. Je dois mériter mon poste.»

Celui qui a été le second choix de premier tour des Golden Knights de Vegas en 2017, avant de passer au Canadien dans la transaction impliquant Max Pacioretty, a connu un fulgurant début de saison dans la Ligue de l’Ontario. Nommé capitaine de l’Attack d’Owen Sound à son retour chez les juniors après le camp à Montréal, l’attaquant a marqué 20 buts et produit 43 points en seulement 28 matchs.

Autre propriété du Canadien, le défenseur Josh Brook était jumelé à Evan Bouchard, un arrière ayant amorcé la campagne chez les Oilers d’Edmonton. Même si le protégé de Hunter chez les Warriors de Moose Jaw a fait flèche de tout bois cet automne dans la WHL, il devra se préoccuper de son jeu défensif s’il veut affronter les meilleurs juniors au monde durant la période des Fêtes.

«Je dois offrir un jeu complet. Il n’y a pas juste l’offensive. Il faut que je protège bien mon territoire. Il faut savoir saisir les opportunités d’appuyer l’attaque à ce niveau», a fait valoir le choix de second tour du Canadien en 2017.

Rapidité

Avec Formenton, un espoir des Sénateurs d’Ottawa faisant figure de vétéran dans le vestiaire de la formation nationale, et Leason, mieux vaut ne pas cligner des yeux lorsque le trio de Suzuki est sur la patinoire. Le jeu se déroule à fond de train.

Mardi, en fin de séance d’entraînement, Hunter dirigeait des présences semblables à des situations de match. La vitesse était au rendez-vous.

«Ces exercices indiquaient comment nous désirons jouer. C’était très rapide, ce qui est excitant, a souligné l’entraîneur-chef qui en sera à sa première expérience à la barre de la formation canadienne. C’étaient de bons entraînements.»

«Le mot-clé cette année, c’est la rapidité, a-t-il enchaîné. Il ne s’agit pas juste de patiner vite. Il faut être en mesure d’être rapide dans toutes les phases du jeu, autant en échec avant qu’en repli défensif, sur les mises en jeu et les mises en échec. C’est une mentalité. Il y a beaucoup de travail à faire pour bâtir ce style de jeu.»

Lafrenière en confiance

Même s’il n’a que 17 ans, Alexis Lafrenière ne s’est pas montré intimidé à cette journée d’ouverture du camp d’entraînement de l’équipe nationale junior.

Le jeune attaquant québécois s’est démarqué sur la glace du Q Centre en compagnie de ses compagnons de trio, Morgan Frost et Jack Studnicka, lors des deux entraînements de la journée.

L’entraîneur-chef Tim Hunter avait flanqué le cadet du groupe avec le choix de premier tour des Flyers de Philadelphie à l’encan 2017, Frost, et celui de second tour des Bruins de Boston au même repêchage, Studnicka. Des compagnons qu’il n’avait jamais rencontrés auparavant.

«C’était une très bonne rentrée. Nous avions eu une longue journée de voyagement lundi et c’était une bonne première journée sur la glace, a exprimé la vedette de l’Océanic de Rimouski, mardi. Les entraîneurs m’ont confié à deux très bons joueurs. C’était plaisant d’être à leurs côtés. J’ai essayé d’apprendre de deux gars qui ont participé à des camps professionnels. Ils m’ont donné des conseils.»

Malgré son jeune âge et que les bonzes de Hockey Canada ne soient pas les plus friands des jeunots, il ne faut surtout pas croire que Lafrenière amorce ce camp final de sélection avec une prise. S’il est à Victoria, c’est qu’il a réellement sa chance de percer la formation en vue du Championnat du monde junior.

Pas un hasard

Ces bonzes savent de quoi est capable le brillant espoir admissible au repêchage de la LNH en 2020. Non seulement s’est-il démarqué dans le programme national, notamment lors de la Coupe Hlinka-Gretzky cet été, mais dans la LHJMQ, il pointe présentement au cinquième rang des meilleurs marqueurs du circuit québécois avec ses 17 buts et 54 points en 31 matchs.

«Ce n’est pas un hasard si je me retrouve ici. On m’a dit que je n’avais pas à m’en faire avec mon âge. Je suis ici pour une raison, c’est réussir à faire cette équipe, a-t-il assuré. Je dois amener de l’offensive et bien jouer en zone défensive. Il faut que je reste moi-même. J’ai la même chance que tout le monde.»

«Il est ici pour se tailler un poste sur l’équipe, car il en est capable. Nous aimons ce que nous voyons et ce qu’il amène sur la glace. Il est intelligent, se positionne bien et il travaille fort, a dénoté Hunter. Il ne joue pas comme un jeune joueur. Il n’a pas les réactions habituelles des jeunes qui présentent des difficultés dès le début. Dans les prochains jours, il doit appliquer son style et nous verrons le résultat.»

Contre les universitaires

Cette semaine, ECJ disputera trois matchs face aux étoiles du circuit universitaire canadien.

Les trois gardiens invités partageront le filet en plus d’affronter leurs coéquipiers alors qu’ils défendront également la cage des universitaires. Si Michael DiPietro semble partir avec une longueur d’avance, une bataille se dessine entre Ian Scott et Matthew Villalta. Comme il l’a répété à maintes reprises, Hunter prendra de difficiles décisions au fil des prochains jours.

L’entraîneur-chef n’a pas confirmé quand il procédera à la première vague de coupures. Vendredi, il devra avoir allégé son alignement de 12 joueurs, lui qui en compte présentement 34.