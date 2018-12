Le CH a manqué de cœur à l’ouvrage, selon Julien

Claude Julien n’était pas d’humeur à tenter de protéger ses joueurs au terme de la déplorable prestation. Si le patron trouve souvent le moyen de percevoir quelques éléments positifs après un revers, ce n’était clairement pas le cas mardi.

Dimanche, à Chicago, après un effort peu convaincant qui a néanmoins résulté en une victoire, Julien avait prévenu les troupes qu’une autre journée au bureau semblable face au Wild mènerait à leur perte.

De manière prémonitoire, l’entraîneur a visé dans le mille, mais il semble que le message n’ait pas été entendu.

«On a été une équipe qui a démontré ce soir [mardi] qu’elle n’était pas prête à faire ce qu’il fallait faire pour gagner. C’était assez évident dès le début», a sèchement analysé Julien.

Unités spéciales blâmées

Selon lui, tout a déboulé quand Shea Weber s’est vu asséner une pénalité pour double-échec qu’il a jugée discutable. Par la suite, ses hommes se sont tirés dans le pied à répétition.

«En deuxième période, on a semblé reprendre un peu de vie, mais malheureusement, on a écopé d’une punition qui, à mes yeux, n’était pas méritée et qui leur a donné le deuxième but. On leur en a donné un troisième en avantage numérique et à partir de là, ça a été downhill.»

«Pour gagner dans cette ligue-là, il faut que tu sois prêt à jouer tous les soirs et à faire le travail nécessaire pour gagner. Ce soir [mardi], ce n’était pas le cas», a-t-il martelé de nouveau.

Lorsqu’un collègue a demandé à Julien quelle était son évaluation des unités spéciales, l’entraîneur n’a pas eu besoin de disserter longuement.

«Si tu regardes la fiche, c’est assez évident», a-t-il débité.

Quant au fait que ses meilleurs joueurs n’ont pas su sortir l’équipe du bourbier, Julien a préféré pointer l’ensemble de son équipe.

«C’est toujours le cas dans toutes les équipes. Tout entraîneur va répondre la même chose. Il ne faut pas toujours penser que les meilleurs doivent être les meilleurs. Quand ton équipe ne se présente pas, c’est ce qui arrive. On n’était pas prêts à travailler. Même si vous me le demandez 10 fois, je vais vous répondre la même chose.»

Signe que le Minnesota porte malheur au Canadien, la dernière fois que l’équipe montréalaise avait accordé sept buts remonte au 12 janvier 2017, face au Wild, au Xcel Energy Center.

Le Wild compte maintenant huit victoires de suite face au Tricolore.

Voyez les commentaires de Claude Julien dans la vidéo, ci-dessus.