Cinq équipes qui en arrachent!

On les voyait en séries avant le début de la saison, mais rien ne va plus en décembre. Voici cinq équipes de la LNH qui connaissent des difficultés, contrairement aux attentes qui étaient fixées.

Blackhawks de Chicago

Après avoir remporté trois fois la coupe Stanley en six ans, les Hawks ont connu quelques difficultés ces dernières années. L’équipe a été balayée par les Predators de Nashville au premier tour des séries éliminatoires en 2017 et a raté la danse du printemps pour une première fois en 10 ans la saison suivante.

Malgré tout, la formation de l’Illinois pouvait rebondir cette saison avec un noyau composé de Patrick Kane, Jonathan Toews, Duncan Keith, Brent Seabrook et Corey Crawford.

Toutefois, le manque de profondeur a encore une fois raison des Hawks qui croupissent au dernier rang du classement général en ce moment.

À court de solutions, Stan Bowman a congédié l’entraîneur-chef Joel Quenneville en novembre pour le remplacer par Jeremy Colliton, qui en est à une première à la barre d’une équipe du circuit Bettman. Le directeur général des Hawks a aussi envoyé Nick Schmaltz aux Coyotes de l’Ariona en retour de Dylan Strome et Brendan Perlini. Ces changements n’ont pas l’effet escompté pour l’instant.

Kings de Los Angeles

Après avoir été défaits en quatre rencontres par les Golden Knights au premier tour des séries éliminatoires l’an dernier, les Kings ont tout tenté pour s’améliorer lors de la saison morte. Après avoir échoué dans sa tentative d’acquérir Max Pacioretty lors du repêchage, le directeur général de l’équipe Rob Blake s’est tourné vers Ilya Kovalchuk sur le marché des joueurs autonomes. Il a également prolongé le contrat de Drew Doughty de huit saisons.

Pourtant, la formation californienne déçoit énormément cette saison. Les Kings se retrouvent au 30e et avant dernier rang du classement général.

Après avoir connu une saison exceptionnelle de 92 points l’an dernier, Anze Kopitar n’a récolté que huit buts et 11 mentions d’aide en 30 parties. Jeff Carter (15 pts en 31 matchs) et Kovalchuk (14 pts en 25 matchs) produisent également en déca des attentes. Jonathan Quick a une fois de plus été tenu à l’écart du jeu en raison d’une blessure et n’a signé que deux victoires en 10 sorties.

Blues de St. Louis

Après avoir manqué les séries éliminatoires par un seul point la saison dernière, les Blues ont fait plusieurs efforts pour s’améliorer cet été. Doug Armstrong a été l’un des directeurs généraux les plus actifs durant la pause estivale. Sa plus grosse prise fut sans doute Ryan O’Reilly, acquis en retour de Tage Thompson, Vladimir Sobotka, Patrick Berglund ainsi que des choix de premier et deuxième tours. Armstrong s’est ensuite entendu avec Tyler Bozak, David Perron et Patrick Maroon. Voilà de quoi changer complètement l’allure de son offensive.

Malgré tout, la formation du Missouri figure actuellement au 28e échelon dans la catégorie des buts marqués avec 78 en 28 matchs. Les Blues se retrouvent ainsi au 29e rang du classement général. La situation est tellement frustrante que deux joueurs en sont même venus aux coups lors d’un entraînement, lundi.

Flyers de Philadelphie

Les Flyers n’ont pas remporté une seule série depuis 2012. Le printemps dernier, la bande à Claude Giroux s’est inclinée en six rencontres face aux Penguins de Pittsburgh, leurs éternels rivaux de la Pennsylvanie.

Pour espérer renverser la vapeur, Ron Hextall a rapatrié James van Riemsdyk durant la saison morte. Il a de plus ajouté le vétéran Christian Folin à sa brigade de défenseurs déjà bien garnie.

Malgré tout, le directeur général n’est pas parvenu à dénicher un vrai gardien numéro un, ce qui lui a même coûté son poste il y a deux semaines. Brian Elliott n’a que six victoires en 14 rencontres et a raté quelques matchs en raison d’une blessure. Michal Neuvirth (0 victoire), Alex Lyon (0 victoire), Anthony Stolarz (2 victoires) et Calvin Pickard (4 victoires) n’ont guère fait mieux entre les poteaux.

Philadelphie se retrouve actuellement au 15e et avant dernier rang dans au classement de l’Association de l’Est, devant les Devils du New Jersey.

Panthers de la Floride

À l’image des Blues, les Panthers ont manqué les séries par un seul point la saison dernière. Avec Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Aaron Ekblad à maturité, les partisans de la formation floridienne avaient de quoi espérer un meilleur sort pour leur équipe cette saison.

Pour cimenter son offensive, le directeur général Dale Tallon a fait l’acquisition de Mike Hoffman durant l’été.

Toutefois, l’équipe de Bob Boughner peine à aller chercher des victoires. L’une des grandes raisons de ses insuccès est le nombre élevé de buts accordés (101 en 28 matchs).

Il est aussi important de mentionner que les Panthers ont perdu les services de Vincent Trocheck en raison d’une fracture à une cheville au milieu du mois de novembre. Le gardien Roberto Luongo a également visité l’infirmerie à quelques reprises, si bien que l’équipe se retrouve actuellement au 26e rang du classement général.