CH: Shea Weber indispensable

Publié aujourd'hui à 09h41

Mis à jouraujourd'hui à 09h47

Il est difficile de demeurer insensible face aux récentes performances de Shea Weber.

Grand, fort, robuste et intimidant, Weber est le grand frère que nous souhaitons tous avoir dans notre famille.

Nous réagissons lorsqu’il marque avec son puissant tir frappé et nous le faisons tout autant lorsqu’il bouscule ses adversaires.

Dans la LNH, soyons honnêtes, ils sont très rares les défenseurs qui peuvent accomplir ce que Weber peut faire soir après soir.

Des statistiques révélatrices

Âgé de 33 ans, Weber n’a pas joué pendant près d'un an. Il n’a pas eu de camp d’entraînement. Il n’a joué que six matchs et il a rapidement prouvé sa grande importance pour sa formation.

Après six matchs, il est (chez les Canadiens) :

Premier pour le temps d’utilisation (25:39)

Premier pour les mises en échec (20)

Premier pour le temps passé en avantage numérique (18:58)

Premier pour le temps passé en désavantage numérique (20:05)

Deuxième pour les points (5)

Deuxième pour les tirs (21)

Quatrième pour les tirs bloqués (7)

En six matchs, les Canadiens n’ont donné que 13 buts ce qui place l’équipe parmi les meilleures défensives de la LNH.

En fait, le seul endroit où le retour de Weber ne s’est pas encore fait sentir, c’est en avantage numérique. L’attaque à cinq n’a marqué qu’un seul but en 16 tentatives (6,3%) avec Weber dans la formation.

Weber revient, Price en confiance

Le retour de Weber dans la formation montréalaise coïncide avec les performances constantes et inspirées de Carey Price.

Depuis que Price peut compter sur Weber devant lui, le gardien du Tricolore présente des statistiques qui le placent parmi les meilleurs de la LNH.

Fiche: 4 victoires, 2 défaites

Moyenne de buts accordés: 2,20

Taux d’efficacité: ,920

Dans cinq de ses six départs, Price a accordé deux buts ou moins. Une fois, il a concédé trois buts. C’était contre les Sharks de San Jose. Pour le reste, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à Price.