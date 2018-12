Bortuzzo se fait refuser le plus improbable des buts

Un authentique «blooper».

C’est la seule façon de décrire ce but refusé à Robert Bortuzzo, des Blues, mardi soir, lors de l’affrontement entre St. Louis et les Panthers de la Floride.

Le gros défenseur, posté à la ligne bleue, a voulu lancer la rondelle en fond de territoire. L’ennui, c’est que la rondelle a plutôt frappé l’arbitre Tim Peel, qui l’a involontairement redirigée vers le gardien Roberto Luongo... qui n’a pu l’arrêter.

Bortuzzo et ses coéquipiers ont célébré le but... mais il a été refusé. Un règlement de la LNH stipule que si la rondelle frappe un arbitre pour ensuite entrer dans le filet, le but est automatiquement refusé.

De son côté, Peel a brièvement quitté le match avant de reprendre l’action un peu plus tard.

Donc, non seulement le ridicule ne tue pas, mais en plus, il permet de découvrir des règles jusqu’ici inconnues.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.