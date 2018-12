Backes se prend un patin au visage, rentre rapidement au vestiaire

L’attaquant des Bruins David Backes a quitté le match des siens contre les Coyotes, mardi soir, après avoir reçu un coup de patin au visage.

Le vétéran a été atteint par le patin d’Olivier Ekman-Larsson lorsque ce dernier a perdu l’équilibre en fond de territoire, en fin de première période.

Touché au visage, près de la bouche, Backes a immédiatement constaté qu’il y avait des dommages et a retraité en vitesse au vestiaire.

Le vétéran, ancien capitaine des Blues de St. Louis, est revenu au jeu en deuxième période!

David Backes is back on the ice ahead of the second period.