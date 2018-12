Antti Niemi devant le filet au Minnesota

Après sept départs consécutifs, Carey Price cédera sa place à Antti Niemi devant le filet du Canadien de Montréal. Au fil des ans, le Finlandais a connu sa part de succès face au Wild, comme en fait foi son dossier de 11-4-2.

Toutefois, ce n’est pas la seule raison qui explique le choix de Claude Julien.

«Carey a joué beaucoup de matchs dernièrement. On veut lui donner une pause, car on va avoir besoin de lui prochainement. D’ici à Noël, on a un calendrier assez chargé», a expliqué l’entraîneur du Canadien.

Le fait que Niemi n’ait pas vu d’action depuis le 23 novembre, à Buffalo, a également pesé dans la balance.

Sans le confirmer clairement, Julien a laissé sous-entendre que Noah Juulsen pourrait effectuer un retour au jeu, ce soir. Atteint par deux rondelles au visage lors de la dernière visite des Capitals de Washington, il a raté les neuf derniers matchs.

«Il y a des chances qu’on le voit ce soir [mardi]. Il est prêt. Nous avons sept défenseurs en santé, alors j’aurai des décisions à prendre au cours de l’après-midi», a indiqué Julien.

Il ne serait pas surprenant que Mike Reilly soit rayé de la formation. Et ce, même s’il est originaire du Minnesota et que le Canadien affrontera son ancienne équipe.

En attaque, Matthew Peca et Charles Hudon seront de nouveau laissés de côté.

Un adversaire coriace

Par ailleurs, le Canadien tentera de rentrer à Montréal avec une fiche parfaite au cours de ce périple de trois rencontres. Même si le Wild en arrache ces temps-ci, le Tricolore ne peut rien tenir pour acquis.

Sa dernière victoire contre le Wild remonte au 8 novembre 2014. Depuis, il a subi sept revers. De plus, il n’a pas gagné au Minnesota depuis le 20 mars 2011.

«C’est une grosse équipe qui joue très physique. C’est avec notre vitesse qu’on peut les battre. Il ne faudra pas s’éloigner de ce plan», a déclaré Phillip Danault.

Formation probable contre le Wild

Drouin-Domi-Shaw

Tatar-Danault-Gallagher

Byron-Kotkaniemi-Lehkonen

Agostino-Chaput-Deslauriers

Kulak-Weber

Schlemko-Petry

Benn-Juulsen

Niemi

Price