Andrew McCutchen s'entend avec les Phillies

Le voltigeur Andrew McCutchen a conclu une entente avec les Phillies de Philadelphie, mardi, acceptant un contrat de trois ans qui lui rapportera 50 millions $.

C’est ce qu’a indiqué le site The Athletic. Le vétéran devra se soumettre à des tests physiques pour officialiser le tout.

McCutchen, 32 ans, a évolué avec les Giants de San Francisco et les Yankees de New York, qui l’avaient acquis le 31 août, durant la dernière campagne. Il a conservé une moyenne au bâton de ,255, totalisant 20 circuits et 65 points produits en 155 parties. L’ancien des Pirates de Pittsburgh a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2009, frappant pour ,287, en plus de cogner 223 longues balles et de faire marquer 790 points.

Le joueur de champ extérieur a été invité cinq fois au match des étoiles et obtenu quatre Bâtons d’argent.