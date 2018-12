Alex Ovechkin se moque des Red Wings!

Alex Ovechkin a porté à 12 sa série de matchs avec au moins un point en complétant le 21e tour du chapeau de sa carrière dans une victoire de 6 à 2 des Capitals contre les Red Wings de Detroit, mardi à Washington.

Le capitaine des champions en titre de la coupe Stanley a joué de chance sur sa première réussite, à mi-chemin en première période. Son tir sur réception était hors cible, mais il a rebondi sur le défenseur Niklas Kronwall avant de se frayer un chemin derrière Jonathan Bernier.

Le gardien québécois a aussi cédé devant Ovechkin au deuxième et au troisième engagement. Le Russe de 33 ans a amassé 19 points, dont 13 buts, au cours de son excellente séquence.

Même le vainqueur du Cy-Young, remis au meilleur lanceur des Ligues majeures de baseball, Max Scherzer des Nationals de Washington a lancé sa casquette sur la patinoire!

Even multiple Cy Young Award winner @Max_Scherzer has to toss his lid for an @ovi8 Hat Trick ! pic.twitter.com/sd4QWPxr6J