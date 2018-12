Aleksander Barkov, d’une efficacité surréelle

Avec une moyenne de tout près d’un point par match cette saison, l’attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov n’est pas seulement efficace dans la catégorie des statistiques individuelles.

Le Finlandais représente l’un des meilleurs rapports qualité/prix dans la Ligue nationale de hockey avec son poids de 5,9 millions $ sur la masse salariale de l’équipe, si l’on exclut les joueurs qui ont toujours en poche leur contrat d’entrée.

Non seulement Barkov maintient un rythme d’environ un point par match, mais met rarement son équipe dans l’embarras en plus de lui offrir beaucoup de chances de marquer.

Actuellement, après 28 matchs cette saison, le Finlandais n’a toujours pas écopé de minutes de punition. Parmi les joueurs ayant disputé 20 matchs et plus cette saison, seulement 15 n’ont toujours pas visité le banc des punitions.

Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est le fait qu’il a réussi à faire prendre des punitions à ses rivaux à 21 occasions depuis le début de la campagne; un sommet dans la LNH. Ses plus proches poursuivants sont Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus, et Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, avec 16.

Connor McDavid (8 minutes de punition, 15 pénalités attirées), Johnny Gaudreau (4 minutes de punition, 15 pénalités attirées) et Nico Hischier (2 minutes de punition, 15 pénalités attirées) sont également à considérer pour leur efficacité.

Si la tendance se maintient, Barkov pourrait terminer la saison avec plus de 60 pénalités attirées. Au cours des 10 dernières campagnes, incluant l’actuelle – donc depuis 2009-2010, seuls Dustin Brown (2009-2010), Steve Downie (2009-2010) et Nazem Kadri (2015-2016) ont réussi à atteindre ce plateau. Si Downie et Kadri ont écopé plus que leur part de minutes de punition (208 et 73), Brown n’avait passé que de 41 minutes «dans la boîte» en 2009-2010.

La saison qui pourrait le plus s’apparenter à ce que Barkov est en train de réaliser est celle de Johnny Gaudreau en 2016-2017 alors qu’il n’avait passé que quatre minutes au cachot en plus d’attirer 36 pénalités adverses.

Avec 112 avantages numériques depuis le début de la campagne, la formation de la Floride n'est surpassé que par sa consoeur de Tampa Bay, avec 113. Les Panthers pointent au quatrième rang de la LNH avec une efficacité de 27,7 % avec l'avantage d'un ou plusieurs hommes.

(Source: NHL.com)