Louis Domingue récompensé par la LNH

Pendant que le gardien Andrei Vasilevskiy se remet d’une fracture au pied, le Québécois Louis Domingue continue de prendre le relais avec conviction, surtout qu’il a été choisi la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Domingue a remporté ses trois décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 1,33 et un taux d’efficacité de ,957. Il a d’ailleurs aidé la formation floridienne à gagner ses quatre parties des sept derniers jours et à se forger une avance de six points au sommet du classement général.

Le natif de Saint-Hyacinthe a bloqué 26 tirs dans un gain de 5 à 1 contre les Devils du New Jersey, le 3 décembre, avant d’effectuer 33 arrêts trois jours plus tard dans une victoire de 3 à 2 face aux Bruins de Boston. Il a complété sa séquence en stoppant 29 lancers, samedi, lorsque les siens ont écrasé l’Avalanche du Colorado 7 à 1.

Cette saison, l’ancien des Coyotes de l’Arizona a présenté un dossier de 13-4-0 et son total de triomphes lui vaut le troisième rang du circuit Bettman à ce chapitre.

Par ailleurs, Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, a obtenu la première étoile. De son côté, l’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau a reçu la troisième.