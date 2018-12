Les Sabres se parlent dans le blanc des yeux

L’impressionnante séquence victorieuse des Sabres est maintenant chose du passé. L’équipe de Buffalo a perdu ses cinq derniers matchs. Plutôt que de laisser les choses s’empirer encore plus, les joueurs ont choisi de se dire leurs quatre vérités dimanche dans le cadre d’une réunion d’équipe.

La rencontre a donné lieu à quelques «conversations difficiles», a dit Kyle Okposo, au quotidien «The Buffalo News».

Le revers de 6 à 2 samedi à domicile contre les Flyers de Philadelphie aura été la goutte qui a fait déborder le vase.

«Nous avons été assez bons à la maison cette saison, mais ce genre de match allait finir par arriver, a dit Okposo. C’est inacceptable. Nous en avons parlé et nous croyons avoir un bon plan pour remettre les choses en place.»

Chute au classement

La série de 10 gains des Sabres a pris fin le 29 novembre dans un revers de 5 à 4 contre le Lightning de Tampa Bay. La troupe de Phil Housley trônait alors au premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Elle est maintenant troisième dans la section Atlantique.

«Nous aurions dû faire un meilleur travail pour évaluer nos performances pendant notre séquence victorieuse et nous améliorer au fur et à mesure, a ajouté Okposo. Nous ne pouvions pas beaucoup nous entraîner, car nous jouions beaucoup de parties, mais nous aurions pu en parler. Nous pouvons encore régler les choses.»

Lacunes offensives

Même pendant leurs 10 victoires de suite, dont sept ont été décrochées en temps supplémentaire, les Sabres considèrent qu’ils passaient trop de temps en zone défensive. Cette lacune a pris de l’ampleur au cours des cinq dernières parties.

Jeff Skinner, le meilleur buteur à Buffalo, croit savoir comment l’équipe peut remédier à la situation. «Tout doit commencer dans la zone neutre, a-t-il expliqué. Nous devons être plus rapides à cet endroit pour être en meilleure position et ainsi passer davantage de temps en zone adverse. Nous ne sommes pas assez en attaque et cela nous force à jouer sur les talons.»

Les Sabres auront une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire mardi quand ils accueilleront les Kings de Los Angeles, avant-derniers dans la LNH, avant les matchs de lundi.