«Il a un côté encore plus compétitif»-Joël Bouchard

Soumis au ballottage et rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey (LAH), Xavier Ouellet doit faire à nouveau ses classes pour devenir un défenseur régulier dans la Ligue nationale.

Afin d'y arriver, il travaillera avec un homme qu'il connaît très bien en Joël Bouchard. Le pilote du Rocket de Laval a effectivement côtoyé Ouellet en tant qu'entraîneur adjoint avec le Junior de Montréal et l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Aux yeux de Bouchard, Ouellet n'a pas encore montré tout ce qu'il peut apporter sur la patinoire et l'entraîneur entend remédier à la situation.

«Il n’est pas loin, mais je pense qu’il a un côté encore plus compétitif que ça, a mentionné Bouchard. Il peut se lever dans les moments importants. C’est un gars qui est capable de faire la différence. Je ne pense pas qu’il est un défenseur étoile dans la Ligue nationale, mais il est capable d’en amener un petit peu plus, selon moi, et on va le pousser.»

«Il a juste 25 ans. Ce n’est pas fini. On va travailler avec lui.»

À l’instar de Karl Alzner il y a quelques semaines, Ouellet ne paraissait pas abattu malgré son retour dans la LAH, lui qui garde une attitude positive.

«Parfois, il faut prendre un pas en arrière pour en prendre deux en avant, a-t-il philosophé. J’essaie de le voir comme ça. Je vais venir ici et je vais donner tout ce que j’ai. On va essayer de gagner des matchs et de s’amuser.»

Ouellet a récolté trois mentions d’aide en 19 matchs avec les Canadiens de Montréal cette saison, compilant un différentiel de -3.

Après cinq saisons dans l’organisation des Red Wings de Detroit, le Québécois a paraphé un contrat d'un an d'une valeur de 700 000$ avec le Tricolore l'été dernier.