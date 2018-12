La bagarre éclate à l'entraînement des Blues

Une bagarre a éclaté à l'entraînement des Blues de St. Louis, lundi.

Les esprits se sont échauffés lorsque le défenseur Robert Bortuzzo et l'attaquant Zach Sanford en sont venus aux coups.

La scène a été filmée par un caméraman de la chaîne KTVI :

Questionné sur l'incident après la séance, l'entraîneur-chef Craig Berube a expliqué que ses joueurs sont à fleur de peau étant donné les insuccès de l'équipe. St. Louis vient de perdre sept de ses 10 derniers matchs.

Berube on Bortuzzo-Sanford fight: “That happens. Guys are frustrated and they should be. So sometimes in practice it boils over and things happen ... that’s what happens because they do care and they want to be successful and they want to win.” #stlblues