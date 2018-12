Drakkar : Steve Ahern promet du mouvement

Le Drakkar de Baie-Comeau forme cette année l’une des meilleures équipes de la LHJMQ et à l’approche de la période des transactions, l’organisation a affiché son intention de s’améliorer afin de s’assurer un long parcours au-delà de la saison régulière.

Ladite période s’ouvrira dimanche le 16 décembre à 9h et à en croire le directeur général du Drakkar, Steve Ahern, il y aura de l’action.

«Il est certain que dimanche, on va annoncer des transactions et on va faire plaisir à nos partisans pour la dernière portion de la saison», a indiqué l’homme de hockey, lundi, en entrevue au «Magazine LHJMQ», à TVA Sports.

Ahern s’est aussi prononcé sur les cas des défenseurs Noah Dobson et Pierre-Olivier Joseph, qui figurent parmi les joueurs les plus convoités sur le marché cette année.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.