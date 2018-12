Un choix et de l'argent pour Crépeau

L’Impact de Montréal a confirmé l’échange du gardien Maxime Crépeau aux Whitecaps de Vancouver en retour de 50 000 $ en montant d’allocation ciblé ainsi que d’un choix de troisième ronde au repêchage de 2020.

Le journaliste Nicolas A. Martineau, du réseau TVA Sports, avait rapporté cette information vendredi.

Crépeau a été prêté au Fury d’Ottawa, dans l’United Soccer League (USL), la saison dernière. Le Québécois a d’ailleurs brillé dans la capitale canadienne en établissant le record de l’USL pour le plus grand nombre de blanchissages en une saison avec 15. Ces performances lui ont valu le titre de gardien par excellence de la Ligue.

Âgé de 24 ans, Crépeu a entamé trois matchs de l’Impact en Major League Soccer (MLS) et quatre en Championnat canadien en 2017. Il s’était taillé une place au sein de la première équipe en 2013 après avoir passé trois ans dans l’Académie.

