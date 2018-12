L’or pour Samuel Girard au Kazakhstan

Le Québécois Samuel Girard a remporté la médaille d'or de l’épreuve du 500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste d’Almaty, au Kazakhstan, dimanche.

Girard (40,661) a devancé le Chinois Shaoang Liu (40,802) et le Kazakh Abzal Azhgaliyev (40,827).

Ainsi Girard a terminé sa journée de travail avec trois médailles dont deux d'or, alors qu'il a triomphé avec le relais mixte et terminé deuxième au relais masculin.

«C’était une excellente journée, autant pour moi personnellement que pour le Canada, a indiqué Girard dans un communiqué. On s’est entraîné pendant deux semaines après Salt Lake City parce qu’on n’a pas eu les résultats qu’on voulait. On est revenu très fort et réussi notre meilleure journée à date.»

La veille, Girard avait pris le sixième rang du 1500 mètres.

With no Wu Dajing to defend his 500m reign, Canada's @SamGirardCAN took gold in Almaty. Hungary's @shaoangliu edged out Kazakhstan's Abzal Azhgaliyev for silver. pic.twitter.com/rbxmpEAwf7 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 9, 2018

Chez les dames, la Québécoise Kim Boutin (2:28,476), qui avait terminé deuxième du 1000 mètres la veille, a ajouté une autre médaille à sa collection en terminant troisième du 1500 mètres, derrière la Sud-Coréenne Min Jeong Choi (2:28,264) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (2:28,320).

La Québécoise Alyson Charles a pris au 11e rang de ce même 1500 mètres.

Au 1500 mètres chez les hommes, le Québécois Pascal Dion a pris la sixième position alors que son compatriote Steven Dubois a terminé 14e.

De plus, le relais mixte canadien, composé de Cédrik Blais, Kim Boutin, Alyson Charles et Samuel Girard, a été sacré champion, devant la Corée du Sud et la Chine.

Le relais féminin canadien (Danae Blais, Boutin, Charles et Camille de Serres-Rainville) a remporté la médaille d’argent tout comme le relais canadien masculin (Dion, Dubois, Girard et Charles Hamelin).