Le mystère des jambières de Carey Price

Équipement rouge ou équipement blanc ? C’est au gré de son humeur beaucoup plus qu’en lien avec ses performances que Carey Price fait son choix avant chaque rencontre.

Pourtant, au départ, l’équipement rouge ne devait être porté que lors des entraînements.

«On a accepté de lui faire un équipement rouge spécifiquement pour les pratiques, pour que les joueurs puissent voir le filet. En même temps, ça le forçait à travailler la rapidité de ses réflexes et de ses déplacements», a expliqué Hugo Hamelin, représentant sportif pour gardiens de but chez CCM.

Le plan a été respecté pendant un mois. À ses neuf premiers matchs de la saison, Price s’est présenté devant le filet avec son équipement blanc.

Puis, «pour changer un peu la saveur», il a décidé de porter ses grosses jambières rouges lors de la visite du Lightning de Tampa Bay, le 3 novembre. En incluant cette rencontre, sept fois en huit occasions le gardien du Canadien a opté pour le rouge.

Avec le blanc, svp

Bien des gens n’en ont rien à cirer de la couleur des jambières de Price. Avec raison. «Pourvu qu’il fasse les arrêts», clament-ils. Sauf que chez CCM, ce changement de cap imprévu a causé quelques ennuis.

«Les jeunes veulent le même équipement que Price. Donc là, évidemment, ils veulent tous un équipement rouge, a lancé Hamelin. Le problème, c’est que tous les magasins avaient commandé l’équipement blanc, parce que c’est celui qu’il devait porter durant les matchs.

«Il est super beau le stock rouge. Mais on préférerait qu’il garde les buts avec le blan », a-t-il ajouté dans un éclat de rire.

CCM semble avoir été exaucé puisque Price est revenu au blanc lors des cinq dernières rencontres.

L’exemple de Fleury

Dire qu’il n’y a pas si longtemps les gardiens exigeaient des jambières d’un blanc pratiquement immaculé sous prétexte que l’illusion d’optique rendait le filet moins visible pour les attaquants adverses.

«On avait de la misère à leur faire accepter une ligne rouge sur le devant de la jambière. Et voilà maintenant qu’ils veulent des jambières de couleur», a raconté Hamelin, lui-même un ancien gardien de la LHJMQ, en citant les Corey Crawford, Jimmy Howard et Marc-André Fleury.

En 2008, Fleury avait pourtant délaissé ses jambières jaunes sur les conseils d’une optométriste.

«Elle m’avait dit que le jaune, ça sautait aux yeux de tout le monde, comme les taxis et les autobus scolaires. Et qu’à cause de ça, les joueurs n’avaient pas besoin de regarder longtemps pour voir où j’étais devant le filet», a rappelé le gardien des Golden Knights, joint par Le Journal de Montréal.

Une légende urbaine

Tout ça est déjà très loin puisque le Sorelois s’est présenté devant le filet des Knights avec un équipement doré à quelques occasions cette saison.

«Ç’a très bien été. J’ai même réalisé un blanchissage», a-t-il souligné.

Aurions-nous donc eu droit à une sorte de légende urbaine pendant toutes ces années ?

«Je ne sais pas si c’est vrai ou pas. Il faudrait demander aux joueurs, a indiqué Price lorsque questionné à ce sujet. Tout ce que je sais, c’est que peu importe les jambières que je porte, j’ai la même grosseur devant le filet.»

Un coup d’œil aux statistiques confirme son impression. En 15 matchs avec l’équipement blanc, Price a accordé 39 buts sur 390 tirs pour un taux d’efficacité de ,900. En sept rencontres, vêtu de ses jambières rouges, il a cédé 26 fois sur 248 tirs, ce qui lui donne un taux d’efficacité de ,895. Ce qui n’est, en réalité, qu’une différence d’un but.