Gardiens de but: inquiets pour leur sécurité

On vient tout juste de franchir le tiers de la saison. Et si la tendance se maintient, il ne se sera jamais autant marqué de buts dans la LNH depuis le retour du premier lock-out.

Il se marque jusqu’ici 6,07 buts par rencontre en 2018-2019. Il faut remonter à la campagne 2005-2006 pour voir les lumières rouges scintiller aussi fréquemment (6,05). Les bonzes de la LNH sont heureux. Il y a longtemps que les amateurs n’ont pas eu autant de plaisir dans leurs amphithéâtres.

Toutefois, ce retour aux pointages élevés ne se fait pas sans heurt. Les gardiens en prennent pour leur rhume. Ils sont inquiets. Pas tant en raison de leurs statistiques que de leur sécurité.

Il faut se rappeler qu’au cours de l’été, la LNH et l’Association des joueurs (AJLNH) ont adopté une réglementation visant à réduire les dimensions du plastron et des protège-bras. En fait, on souhaite que cette pièce d’équipement épouse davantage le corps et soit proportionnelle à la physionomie de chaque gardien.

Ainsi, la nouvelle réglementation stipule, entres autres, que les protecteurs de coude ont été réduits de sept à six pouces en façade. Les coussinets de biceps et d’avant-bras doivent avoir une forme plus élancée (allant de 5,5 pouces à 4 pouces). Les protections au niveau des clavicules ne peuvent excéder deux pouces au-dessus de l’épaule à l’extrémité extérieure, 1,5 pouce au milieu et 0,5 pouce à l’extrémité intérieure.

En début de saison, Kay Whitmore, vice-président des opérations hockey de la LNH et responsable des gardiens, a plaidé qu’on souhaitait voir les gardiens effectuer les arrêts en raison de leurs habiletés, et non de leur équipement.

Des bleus partout

Représentant sportif pour gardiens de but chez CCM, Hugo Hamelin s’occupe des portiers de 17 équipes de la LNH. Il communique quotidiennement avec eux et se déplace dans les différents arénas du circuit Bettman pour s’enquérir des problèmes qu’ils rencontrent et des modifications légales qu’il pourrait apporter à l’équipement.

Ce qu’il voit depuis le début de la campagne ne fait, à ses yeux, aucun sens.

«Pekka Rinne m’a envoyé des photos sur lesquelles on voit des bleus partout sur son corps. Des bleus qu’il n’avait pas habituellement.»

Rencontré à ce propos plus tôt cette saison, Carey Price a raconté vivre le même problème.

«J’ai la même chose. J’en ai un paquet sur les bras et les épaules. Je pense que c’est généralisé partout dans la ligue. En ce moment, c’est notre réalité», a déclaré le gardien des Canadiens.

«Je m’inquiète pour le futur, a-t-il soutenu. Ce n’est pas encore rendu au point où c’est dangereux pour notre santé, mais ce n’est plus aussi sécuritaire qu’auparavant.»

Pas au bout de leur peine

C’est la troisième fois que la LNH modifie l’équipement de ses hommes masqués dans l’espoir de stimuler l’attaque. La première fois, ce furent les jambières qu’on souhaitait moins hautes. Puis, vint le tour des culottes, qu’on a voulu ajuster davantage.

«Des gars se font maintenant battre en dessous des bras. Ils vont devoir trouver une façon de s’ajuster, comme lorsqu’on a rapetissé les jambières, a soutenu Hamelin, dont la carrière de quatre ans dans la LHJMQ l’a mené à Chicoutimi, Sherbrooke et Val-d’Or. À l’époque, Carey a perdu 2,5 pouces en hauteur de chaque côté. Ça fait cinq pouces, ça, quand tu fermes en papillon.»

«En revanche, il a gagné en vitesse », a-t-il pris soin de préciser.

Il se pourrait bien que les hommes masqués ne soient pas au bout de leur peine.

«On entend des rumeurs selon lesquelles la ligue veut réduire la dimension de la protection qui recouvre notre poignet du côté de la mitaine. Il faudrait s’assurer de ne pas tourner les coins ronds sur la sécurité», a déclaré Henrik Lundqvist, lors du dernier passage des Rangers au Centre Bell.

Les tirs plus puissants que jamais

Pendant ce temps, les joueurs peuvent compter sur une technologie qui les avantage année après année. En plus de peser une plume, les bâtons en composite ont l’effet d’une fronde sur la rondelle. Tant et si bien que jamais les tirs n’ont été aussi puissants.

«Quand je suis arrivé dans le circuit, il n’y avait qu’une poignée de joueurs qui pouvaient décocher des boulets de canon. De nos jours, tout le monde possède un bon tir», a maintenu Price.

«Même moi, j’ai un excellent tir avec mon bâton en composite. J’ai un flex 75», a-t-il ajouté.

Pourtant, que ce soit pour les joueurs ou les gardiens, chaque modification à une réglementation doit être approuvée par l’AJLNH.

«Le problème, c’est que l’AJLNH représente 21 joueurs par équipe... et deux gardiens. Le poids de la balance est facile à faire pencher, a fait remarquer Hamelin. Ils sont 21 à penser qu’ils vont marquer plus de buts... contre deux.»

Peut-être les gardiens devraient-ils fonder leur propre association...

Réactions des gardiens

«Il y a des tonnes de problèmes avec le nouvel équipement. J’espère que la ligue en a fini avec toutes ses transformations. Quelqu’un va finir par se faire blesser. D’ailleurs, c’est déjà commencé.» – Mike Smith, Flames de Calgary.

«La ligue doit comprendre que c’est un sport totalement différent. C’est rendu que les tirs des poignets sont aussi rapides que les lancers frappés d’autrefois. Nous sommes rendus au point où on a atteint la limite. C’est assez!» – Henrik Lundqvist, Rangers de New York.

«Ça s’est réglé, mais au début de l’année, ça faisait mal. Surtout au niveau des avant-bras. Quand tu reçois un tir à cet endroit, on dirait que ton bras meurt pendant quelques secondes.» – Marc-André Fleury, Golden Knights de Vegas.

«Il y a constamment des plaintes. Et ça ne vient pas que d’un ou deux gardiens. Pour ma part, j’ai remarqué que plusieurs rondelles passaient entre mon bras et mon corps. Mais je sais que c’est ce qu’ils (les dirigeants de la ligue) veulent.» – Cam Talbot, Oilers d’Edmonton.

«Ça ne serait pas une mauvaise idée d’avoir un représentant des gardiens au sein de l’Association des joueurs de la LNH. On pourrait faire valoir nos droits.» – Antti Niemi, Canadiens de Montréal.

Buts par match depuis le retour du lock-out de 2004-2005

2005-2006: 6,05

2006-2007: 5,76

2007-2008: 5,44

2008-2009: 5,70

2009-2010: 5,53

2010-2011: 5,46

2011-2012: 5,32

2012-2013: 5,31

2013-2014: 5,34

2014-2015: 5,32

2015-2016: 5,34

2016-2017: 5,45

2017-2018: 5,86

2018-2019: 6,07

