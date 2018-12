Carey Price persévère pour faire le bonheur d'un partisan

Même si ce fut un peu compliqué, Carey Price s’est assuré de faire le bonheur d’un partisan lors de la visite des Canadiens de Montréal à Chicago, dimanche soir.

Au terme de la deuxième période, le gardien du Tricolore a tenté de remettre la rondelle à un enfant dans les estrades. Le hic, c'est que le filet protecteur empêchait Price de faire passer le disque au-dessus de la baie vitrée. Refusant d'abandonner, il s'est dirigé vers un des arbitres pour obtenir de l'aide. À voir dans la vidéo ci-dessus!

De bon cœur, l’officiel a accepté de collaborer, mais pour une raison que l'on ignore, la rondelle n'a pas abouti dans les mains du jeune garçon.

Price a cependant remédié à la situation à la fin de la rencontre en donnant son bâton à un employé des Blackhawks, de sorte qu'il puisse être remis au partisan.

Carey Price couldn’t get a puck over the netting to give to a young fan, so he made sure to get the fan a stick during the intermission. Class act from the best goalie on earth! #Habs pic.twitter.com/rZfFJGa7du