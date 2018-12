Un grand manieur de rondelle parmi les espoirs du CH

Âgé de 19 ans, Jesse Ylönen est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs des Canadiens de Montréal. Et il possède des mains assez rapides.

Choisi au deuxième tour du repêchage de 2018 (35e rang), l’attaquant finlandais a effectué une superbe feinte en tirs de barrage, samedi, dans un match de la Liiga.

À voir dans la vidéo ci-dessous!

#Habs Jesse Ylönen recorded 1 goal and 1 assist and the shootout winner today. He was a +1 had 4 SOG while logging 21:20 in TOI. Ylönen is #72 with the Blue Red Bull helmet. pic.twitter.com/hOOT33XUTO