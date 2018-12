Matt Duchene absent pour plusieurs semaines

Coup dur pour les Sénateurs d’Ottawa : l’attaquant Matt Duchene a été placé sur la liste des blessés, samedi, et il pourrait rater plusieurs semaines d’activités.

Duchene souffre d’une blessure à l’aine, selon ce qu’a précisé l’équipe sur son compte Twitter.

#Sens GM Pierre Dorion confirmed that Matt Duchene (groin) and Bobby Ryan (concussion) have been placed on the IR. Duchene is considered week-to-week and there’s no current timetable for Ryan’s return.