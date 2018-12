Le Lightning humilie l’Avalanche

Avec une production de quatre points, Steven Stamkos a mené le Lightning de Tampa Bay vers une victoire écrasante de 7 à 1 face à l’Avalanche du Colorado, samedi soir, en Floride.

Il s’agit d’un sixième gain en autant de matchs pour la troupe de Jon Cooper.

Stamkos a inscrit les deux premiers buts des siens, ses 11e et 12e de la saison, au premier vingt. Le capitaine du Lightning a ensuite obtenu des mentions d’aide sur les réussites d’Alex Killorn et d’Ondrej Palat. Ce dernier a d’ailleurs marqué ses deux premiers buts de la saison, samedi.

Tyler Johnson et Anthony Cirelli ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale. Du côté de l’Avalanche, seul Nathan MacKinnon a touché la cible.

Louis Domingue a été solide devant la cage des vainqueurs, repoussant 29 des 30 dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Semyon Varlamov est retourné au banc des siens après avoir cédé cinq fois sur 23 lancers. En relève, Philipp Grubauer a fait face à 15 tirs.

Les Bruins renouent avec la victoire

À Boston, les Bruins ont mis fin à une série de trois revers en l’emportant par la marque de 6 à 3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Torey Krug a récolté trois points, dont un but, tandis que Brad Marchand a amassé trois mentions d’aide. Du côté des visiteurs, Auston Matthews a réussi un but et une mention d’aide. À son deuxième match de la saison, l’attaquant des Leafs William Nylander a été blanchi de la feuille de pointage.

Un blanchissage pour Holtby

À Columbus, Braden Holtby a bloqué les 28 lancers dirigés vers lui dans la victoire de 4 à 0 des Capitals de Washington sur les Blue Jackets. Il s’agit d’un deuxième blanchissage cette saison et d’un 34e en carrière pour le gardien de 29 ans.

Sur le plan offensif, Alexander Ovechkin et Travis Boyd ont chacun obtenu un but et une passe décisive.

Une autre marque pour Huberdeau

À Sunrise, Jonathan Huberdeau a amassé un but et deux mentions d’aide dans la défaite de 5 à 4 des Panthers de la Floride contre les Rangers de New York, en tirs de barrage. L’attaquant québécois est devenu le quatrième joueur dans l’histoire de la formation à atteindre le plateau des 300 points. Keith Yandle s’est également signalé dans la défaite avec sa récolte de trois points. Du côté des Rangers, c’est Kevin Hayes qui a marqué le but gagnant en fusillade.