MLS: la récompense des Timbers

Peu d’observateurs voyaient les Timbers de Portland atteindre la grande finale de la Coupe MLS. Pourtant, la formation de l’Oregon, notamment grâce à une séquence de 14 matchs sans défaite en saison régulière, se trouvera devant le puissant Atlanta United FC, samedi, pour la chance de remporter les grands honneurs.

Le duel sera d'ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

«C’est un gros moment pour nous, a souligné le défenseur des Timbers Larrys Mabiala, vendredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Ç’a été une saison assez longue et pleine d’interrogations au début et puis de confiance et puis on est retombés un petit peu dans d’autres d’interrogations à l’approche de la fin de la saison régulière.

«Donc c’est vrai qu’on est tous un petit peu émerveillés et qu’on est tous très contents d’être là puisque c’est la récompense du travail effectué cette saison.»

«C’était une longue saison, ça c’est sûr, a enchaîné le jeune attaquant de 21 ans Jeremy Ebobisse. On avait beaucoup de difficultés, surtout au début, avec quelques défaites. Les gens parlaient beaucoup de nous à savoir si on pouvait répéter nos succès d’avant. On s’est vraiment réunis comme un groupe et on a décidé qu’on allait contrôler notre destin.»

À savoir si les joueurs des Timbers seront intimidés par la foule de 74 000 personnes du Mercedes-Benz Stadium, Mabiala affirme que son équipe sera en territoire déjà visité.

«On est déjà venus ici, a continué le joueur d’arrière de 31 ans. On avait fait un très bon match et obtenu un bon résultat sur la route. Le fait de gagner à Kansas City et Salt Lake City dans des matchs assez décisifs montre que cette équipe a du caractère et qu’elle peut jouer n’importe où.»

