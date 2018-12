Cette semaine dans l’univers de la WWE : la WWE perd une autre de ses légendes

Publié aujourd'hui à 10h22

• Triste semaine dans le monde de la lutte professionnelle alors que deux légendes sont décédées tour à tour mercredi et jeudi. Tout d’abord, Tom Billington, mieux connu sous le nom de Dynamite Kid, est décédé mercredi, le jour de son 60e anniversaire. Les amateurs de ma génération se souviennent de lui dans l’équipe des British Bulldogs qu’il formait avec Davey Boy Smith dans les années 80. Mais l’importance de Dynamite est bien plus importante. Au début des années 80, au Japon, ses matchs contre Tiger Mask ont influencé toute une génération. Il a été l’un des premiers à avoir un style de haute voltige et solide en même temps, un style encore préconisé au Japon. Il a grandement influencé plusieurs lutteurs qui ont œuvré à la WWE et est considéré comme l’un des meilleurs lutteurs de son époque.



• Malheureusement, aussi talentueux qu’il était dans l’arène, en dehors de celle-ci, il n’était pas une bonne personne. Il pouvait jouer des tours d’un humour douteux et était ce qu’on appellerait aujourd’hui un « bully ». Son altercation avec le Québécois Jacques Rougeau en arrière-scène est l’une des plus connues de l’histoire. Beaucoup trop longue pour raconter ici, disons simplement que Jacques a remis Dynamite à sa place et que ce dernier ne fut plus jamais le même. Je vous réfère au livre À la semaine prochaine, si Dieu le veut, que j’ai coécrite avec Bertrand Hébert pour tous les détails.



• La condition de santé de Dynamite s’était rapidement détériorée alors qu’avant même l’âge de 40 ans, il était confiné à un fauteuil roulant, une conséquence du style de lutte qu’il pratiquait, mais surtout de toutes les substances illicites qu’il a prises au cours de sa carrière. Un sujet d’ailleurs sur lequel il était très ouvert dans son autobiographie publiée en 2001.



• Toujours dans les avis de décès, Larry « The Axe » Hennig, ancien lutteur, père de «Mr. Perfect» Curt Hennig et grand-père de Curtis Axel, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans. Il a fait surtout sa carrière à l’AWA de Verne Gagne, alors qu’il a longtemps fait équipe avec Harley Race. Ils étaient la meilleure équipe «heel» de l’AWA dans les années 60. Un contemporain de Mad Dog Vachon, je le voyais environ une fois par année, soit à Waterloo, Iowa ou à Las Vegas, les hôtes de deux plus importantes réunions d’anciens lutteurs au monde. Très sympathique, je lui avais justement parlé en juillet dernier, alors qu’on avait discuté du Géant Ferré ensemble.



• Dans les autres nouvelles cette semaine, PCO (Carl Ouellet), ancien champion par équipe de la WWE avec Jacques Rougeau dans les années 90 sous le nom des Quebecers, a signé une entente exclusive avec Ring of Honor. C’est une excellente nouvelle pour le Québécois de 50 ans qui connait une résurrection de sa carrière depuis son match face à Walter en avril dernier en Nouvelle-Orléans. Je vous en avais d’ailleurs parlé dans une de mes chroniques. Il y a fort à parier qu’il fera partie de l’événement produit au Madison Square Garden de New York par ROH et New Japan, le samedi avant WrestleMania 35.



• Parlant de ce weekend, la WWE a annoncé que l’événement NXT Takeover aura lieu le vendredi au lieu du samedi avant Mania, changeant de place avec la cérémonie du Temple de la Renommée. C’est une excellente pour les amateurs de lutte, alors que plusieurs voulaient assister à NXT et à l’événement au MSG.



• Semaine assez tranquille au niveau télévisuel, mais quelque chose a attiré mon attention. Le fait que Bayley et Sasha Banks aient mentionné les titres par équipe féminin à Raw me laisse croire que ce n’est plus une question de « si », mais bien de « quand ». Je ne serais pas surpris qu’on couronne les premières championnes à WrestleMania, dans la forme d’une finale d’un tournoi. Banks et Bayley, Tamina et Jax, Rousey et Natalya, le Riott Squad, Rose et Deville, les IIconics, Bliss (ou Fox) et James, Naomi et Asuka seraient mes choix à ce moment-ci pour un tournoi à huit équipes.



Matchs de la semaine

1) Matt Riddle c. Punishment Martinez

2) Drew McIntyre c. Dolph Ziggler

3) Travis Banks c. Wolfgang

Vidéos de la semaine

Les premières championnes par équipe?

Finn Balor sur une lancée?

Résultats rapides

Houston, Texas

• Bayley et Sasha Banks ont battu Alicia Fox et Mickie James, acc. par Dana Brooke

• Lucha House Party ont défait Scott Dawson, acc. par Dash Wilder

• Dolph Ziggler a vaincu Drew McIntyre

• AOP et Drake Maverick ont battu Chad Gable et Bobby Roode

• Heath Slater a défait Rhyno

• Finn Balor a vaincu Jinder Mahal, acc. par les frères Singh

• Ronda Rousey et Ember Moon ont vaincu Nia Jax et Tamina

Vidéos de la semaine

Elles sont prêtes pour un match TLC

Quelle entrevue de Daniel Bryan!

Résultats rapides

Austin, Texas

• Mandy Rose et Sonya Deville ont battu Charlotte Flair et Asuka

• Jey Uso, acc. par Jimmy Uso a défait Xavier Woods, acc. par Big E et Kofi Kingston et Cesaro, acc. par Sheamus dans un match triple menace

• Randy Orton a vaincu Jeff Hardy

• AJ Styles a battu Le Miz

Vidéo de la semaine

Les Lucha sont toujours aussi spectaculaires!

Résultats rapides

Austin, Texas

• Brian Kendrick a battu Drew Gulak par disqualification

• Ariya Daivari a défait Clay Roberts

• Lucha House Party a vaincu Mike Kanellis et TJP

Vidéos de la semaine

Est-ce qu’on aura droit à un match revanche entre les trois?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Matt Riddle a battu Punishment Martinez

• Les Forgotten Sons (Steve Cutler et Wesley Blake), acc. par Jaxson Ryker ont défait Humberto Carrillo et Raul Mendoza

• Shayna Baszler, acc. par Jessamyn Duke et Marina Shafir a vaincu Dakota Kai

Vidéo de la semaine

Rhea Ripley, le futur de la WWE

Plymouth, Royaume-Uni

• Fabian Archer a battu Mark Andrews

• Isla Dawn a défait Nina Samuels

• Eddie Dennis a vaincu Tucker

• Jordan Devlin a défait Flash Morgan Webster

• Joseph Conners a battu Dan Moloney

• Dave Mastiff a défait Mike Hitchman

• Ligero a vaincu Tyson T-Bone

• Rhea Ripley a battu Candy Floss

• Travis Banks a défait Wolfgang



Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.



