Brendan Gallagher à égalité avec... Alex Ovechkin

Brendan Gallagher est dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey au chapitre des tirs au but, un groupe sélect qui compte certains des meilleurs joueurs du circuit.

Neuvième au sein de ce classement avec 107 lancers sur les buts adverses après 29 matchs, le petit attaquant des Canadiens de Montréal a un cumulatif identique à celui d’une des plus grandes vedettes de la ligue : Alex Ovechkin.

Le Russe, auteur de 21 buts et 13 aides jusqu’ici, a nettement l’avantage dans le jeu des comparaisons de cette catégorie : «Ovi», qui affiche une moyenne de points par match de 1,21, a disputé une rencontre de moins et son efficacité de tir se situe à 19,6%.

Gallagher, lui, a fait secouer les cordages sur 12,1% de ses frappes, comme le démontrent ses 13 buts (ci-dessus, voyez son 13e but marqué contre les Sénateurs, jeudi soir).

MacKinnon talonne Eichel

À travers la ligue, personne n'a décoché plus de tirs que les 123 en 29 matchs de Jack Eichel. Mais le capitaine des Sabres de Buffalo voit de très près Nathan MacKinnon, de l’Avalanche, dans son rétroviseur.

L’ancien des Mooseheads de Halifax a expédié un lancer de moins au filet en autant de parties que le meneur.

Tyler Seguin (120), des Stars de Dallas, complète le top 3 des 120 tirs et plus. Il devance le Québécois Jonathan Marchessault (111), des Golden Knights, Patrick Kane (110), des Blackhawks, le franc-tireur des Bruins de Boston David Pastrnak (109), Evander Kane, des Sharks de San Jose, et le défenseur des Predators de Nashville Roman Josi (108).

MacKinnon est le meilleur pointeur de ce groupe avec une récolte de 44 points pour une moyenne de points par match de 1,52, la troisième meilleure de la LNH.