Max Domi l'avait un peu cherché!

Il y a peut-être une explication derrière le coup en bas de la ceinture qu’a infligé le vétéran des Sénateurs d’Ottawa Zack Smith à l’attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi­, jeudi soir.

Mardi dernier, Domi avait décidé de s’amuser un peu aux dépens de Smith, en lui rappelant qu’il a été soumis au ballottage au début de la saison.

«Waivers! (ballottage)», lui avait-il lancé, avant d’esquisser un large sourire narquois.

Domi mouthing "Waivers" to Zack Smith on Tuesday.



Smith cleared waivers earlier this season #Habs pic.twitter.com/imFLj3tuai