Les cinq anciens du CH qui font le mieux en KHL

Plusieurs joueurs ayant porté les couleurs des Canadiens de Montréal jouent maintenant dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Parmi ceux qui ont joué longtemps avec l'organisation montréalaise, on retrouve notamment les attaquants Andrei Kostitsyn et David Desharnais ainsi que les défenseurs Andrei Markov et Alexei Emelin.

Ceux-ci ne se retrouvent toutefois pas parmi les cinq anciens du Tricolore qui font le mieux en KHL depuis le début de la saison 2018-2019.

Nigel Dawes (35pj - 17b - 28a - 45pts)

Le petit attaquant de 33 ans n'a jamais réussi à faire sa place dans la LNH, mais il est dominant dans la KHL depuis quelques années. Cette saison, il trône au sommet des pointeurs de la ligue, rien de moins.

Darren Dietz (34pj - 10b - 24a - 34pts - +19)

Le défenseur de 25 ans n'a disputé que 13 rencontres dans le circuit Bettman, toutes avec les Canadiens. Cela dit, il est tout feu tout flamme dans la KHL depuis le début de la campagne, si bien qu'il vient au premier rang des pointeurs chez les défenseurs.

Jiri Sekac (35pj - 14b - 14 a - 28pts)

Jamais repêché dans la LNH, le rapide attaquant s'est amené à Montréal en tant que joueur autonome, mais ça n'a pas fonctionné. Depuis son retour en KHL en 2016-2017, les choses vont plutôt bien pour lui.

Alexander Semin (31pj - 11b - 14a - 25pts)

En 2015-2016, le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, a pris une chance en octroyant un contrat d'un an et 1,1 million $ à l'attaquant russe de 34 ans, mais les choses n'ont pas très bien tourné. Ainsi, le vétéran a quitté vers la Russie et après une saison en seconde division russe, les choses vont bien pour lui.

Nikita Nesterov (32pj - 3b - 13a - 16pts - +17)

Le défenseur de 25 ans connaît les meilleurs moments de sa carrière professionnelle. En tant qu'adjoint au capitaine avec le CSKA de Moscou, il produit un point par deux matchs et montre un excellent différentiel.

Mentions honorables