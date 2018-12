Guy Boucher compare Matt Duchene à... Wayne Gretzky et Michael Jordan!

Selon Guy Boucher, Matt Duchene est un leader d’une denrée rare.

L’entraîneur-chef des Sénateurs a même comparé ses qualités de meneur à nul autre que... Wayne Gretzky! Et il a mis un certain Michael Jordan dans la même phrase!

«Il y a trois façons d’être un leader. Tu as ceux qui poussent les autres. C’est le leadership le plus faible. Tu as ceux qui supportent les autres. C’est plus fort.

«Et il y a ceux qui sont encore plus forts dans leur leadership, tu n’en as pas beaucoup, ce sont ceux qui tirent les autres. Les Michael Jordan et les Wayne Gretzky, ils attirent les autres dans leurs actions et inspirent par leur attitude, leur éthique de travail et leur discipline. Duchene et Stone sont ça les deux», a dit Boucher, jeudi, dans son point de presse en prévision du match contre les Canadiens à Ottawa.

C’est ce qu’on appelle frapper l’imaginaire! Et avec force!

