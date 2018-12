EN DIRECT: Canadiens - Sénateurs

Les Canadiens retrouvent les Sénateurs, ce soir à Ottawa, deux jours après les avoir vaincus de façon décisive au Centre Bell.

Carey Price est de retour devant la cage du CH, pour ce qui est un sixième départ de suite. Son vis-à-vis chez les «Sens» est de nouveau le vétéran Craig Anderson. Le robuste Nicolas Deslauriers est de retour dans la formation du CH, ce soir, alors que Matthew Peca saute son tour.

Le Tricolore amorce ce soir un voyage de trois matchs à l’étranger, qui l’amènera à Chicago et au Minnesota, dimanche et mardi, respectivement.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 4-2 pour Montréal.

À voir : Smith frappe Domi sous la ceinture

TROISIÈME PÉRIODE

15:03 - Ben Harpur (OTT) est puni pour avoir retardé le match après avoir envoyé la rondelle dans les estrades

10:33 - Max Domi (MTL) frappe Zack Smith (OTT) et la guéguerre se poursuit entre les deux hommes

3:19 - BUT - Brendan Gallagher (MTL) fait dévier un tir de Tomas Tatar, la rondelle frappe le poteau, redonbit sur le gardien Anderson, et entre dans le filet

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

18:50 - BUT - Colin White (OTT) inscrit son 8e but de la saison lors d'un avantage numérique pour réduire l'écart à 3-2

18:27 - Brett Kulak (MTL) est puni pour avoir retenu un rival

15:42 - BUT - Andrew Shaw (MTL) complète une pièce de jeu amorcée par Drouin et Kotkaniemi pour inscrire son 100e but dans la LNH et porter l'avance du CH à 3-1

11:03 - BUT - Paul Byron (MTL) inscrit son 5e de la saison sur une très belle passe de Phillip Danault!

9:24 - Carey Price (MTL) doit se signaler en av. numérique devant Chris Tierney, arrivé seul devant lui

8:36 - Matt Duchesne (OTT) est puni pour coup de bâton

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

14:29 - Brendan Gallagher (MTL) prend un bon tir à la suite d'une belle passe de Jonathan Drouin, mais Anderson ferme la porte

10:17 - Zack Smith (OTT) est puni après avoir donné un coup de bâton dans la fourche de Max Domi (MTL)

8:18 - BUT - Avec un tir haut de la ligne bleue, Jeff Petry (MTL) crée l'égalité rapidement

7:58 - BUT - Mark Stone (OTT) inscrit son 14e de la saison pour donner les devants aux «Sens»

7:56 - Brady Tkachuk (OTT) se retrouve seul devant Price lors d'un surnombre, mais le gardien du CH se signale de nouveau

6:33 - Thomas Chabot (OTT) obtient une belle occasion, mais Price se dresse devant lui

5:00 - Au tour de Craig Anderson (OTT) de se mettre en évidence, contre Brendan Gallagher

3:50 - Le gardien Carey Price (MTL) se signale devant Marcus Paajarvi

0:00 - Début du match