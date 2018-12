LNH 360: les Flames en grande forme

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 4 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

FLORIDE 5 – Boston 0

Winnipeg 3 – NEW YORK (ISLANDERS) 1

PITTSBURGH 6 – Colorado 3

Calgary 9 – Columbus 6

Toronto 4 – BUFFALO 3 (prol.)

MONTRÉAL 5 – Ottawa 2

Tampa Bay 6 – DETROIT 5 (tirs de barrage)

Minnesota 3 – VANCOUVER 2

VEGAS 5 – Washington 3

Arizona 2 – LOS ANGELES 1

Cinq buts en deuxième période pour les Flames

Dans la première partie de 15 buts depuis janvier 2017, les Flames ont marqué cinq filets en deuxième période pour surmonter un déficit de 4-1 et l’emporter 9-6 face aux Blue Jackets, et ce, malgré un tour du chapeau de Cam Atkinson, des «Jackets».

Les Flames détiennent une avance de trois points au sommet de la section Pacifique.

La formation albertaine a marqué cinq buts dans une seule période pour la quatrième fois cette saison. Parmi les 30 autres équipes de la LNH, seulement à trois occasions l’une d’entre elles a également réussi une période de cinq buts (PHI, VAN et FLO).

Johnny Gaudreau, Sean Monahan et Matthew Tkachuk ont tous amassé quatre points.

Surmonter des déficits

Six des 10 parties à l’horaire, mardi soir, ont été le théâtre de remontées, dont deux lors desquelles les équipes gagnantes ont surmonté un déficit de plus d’un but (CGY et TBL).

Il y a eu 187 remontées couronnées par une victoire en 2018-2019 (425 parties), en hausse de 10 % par rapport à la dernière saison.

Les Flames sont devenus la huitième équipe cette saison à surmonter un déficit de trois buts ou plus et l’emporter. Ils avaient également réussi l’exploit le 1er novembre face à l’Avalanche.

Tour du chapeau pour Hornqvist

Dans un match alors à égalité 3-3 entre l’Avalanche et les Penguins, l’attaquant Patric Hornqvist a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la formation de la Pennsylvanie pour donner la victoire aux siens.

Hornqvist a marqué trois fois en l’espace de 2:47.

C’est la 11e fois lors des 45 dernières années qu’une équipe réussit plus d’un tour du chapeau naturel contre la même formation. Sidney Crosby avait réussi l’exploit le 28 novembre dernier, encore contre l'Avalanche.

Remontées du Lightning

Nikita Kucherov a couronné plusieurs remontées du Lightning grâce à un but décisif en tirs de barrage.

Le Lightning a remporté une quatrième victoire consécutive.

Mathieu Joseph, Steven Stamkos et Cédric Paquette ont chacun amassé trois points.

Mathieu Joseph, vite comme l'éclair! - TVA Sports

Matthews > Eichel

Auston Matthews (2B, 1A) a marqué le but gagnant avec 2,7 secondes à faire à la période de prolongation pour aider les Maple Leafs à défaire les Sabres.

Il s’agit d’un cinquième gain consécutif pour les Leafs.

De son côté, Jack Eichel a amassé deux points dans la défaite.

Avec 15 buts en 14 parties cette saison, Matthews est devenu le septième joueur depuis 1992-1993 à marquer 15 buts ou plus à ses 14 premières parties d’une saison et le deuxième lors des 22 dernières campagnes.

Autre jeu blanc pour Luongo

Le Québécois Roberto Luongo a réussi le 77e jeu blanc de sa carrière, au neuvième rang de tous les temps.

Matchs de mercredi