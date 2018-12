«Les fans à Atlanta sont assez fous» - Samuel Piette

La finale de la MLS mettra aux prises Atlanta United FC aux Timbers de Portland, samedi, au Mercedes-Benz Stadium. Et si l’on en croit les propos du milieu de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette, la formation locale aura un bon avantage.

«Les fans à Atlanta sont assez fous, a tout d’abord indiqué Piette lors de l’émission Les Partants, mercredi, sur les ondes de TVA Sports. On voit chaque match que le stade est rempli à 60 000 ou 70 000 personnes. Ça peut même aller plus loin, je crois, en recevant la finale et en allant chercher les 80 000. C’est un stade de toute beauté et un endroit parfait pour recevoir une finale.

«Je pense qu’Atlanta est la place la plus difficile à jouer. Ils l’ont prouvé avec les résultats qu’ils ont eus cette année. C’est tellement une équipe puissante à la maison. C’est un peu dommage que la finale ne se joue pas dans un endroit neutre. Je pense que ça va être assez difficile pour les Timbers.»

Le match entre Atlanta United FC et les Timbers sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, samedi, dès 19h00.

Avec Josef Martinez, Miguel Almiron et Ezequiel Barco, la puissance offensive d’Atlanta United FC est infinie. Mais il y a un joueur à surveiller très étroitement selon Piette.

«Almiron et de loin, a confié Piette. C’est un joueur qui fait tout offensivement. Oui, Josef Martinez a connu beaucoup de succès offensivement cette année. Mais sans Miguel Almiron à ses côtés, je ne pense pas qu’il aurait marqué autant de buts.»

Fini le Stade olympique

Par ailleurs, l’Impact ne disputera pas de matchs au Stade olympique à partir de la prochaine saison de la MLS. Une nouvelle qui semble réjouir le Québécois.

«Je pense que tout le monde est content, a souligné Piette. On sait tous que la surface au Stade olympique n’est pas la meilleure et l’air non plus. C’est un stade tellement grand qu’on sent qu’il est vide quand on joue là. Je pense que c’est une bonne nouvelle pour nous.»

