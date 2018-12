«Je suis encore sous le choc» - Jean Pascal

Le boxeur québécois Adonis Stevenson a subi de graves blessures à la suite de son combat, samedi, contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk si bien qu’il est présentement maintenu dans un coma artificiel au Centre hospitalier universitaire de Québec. Ces événements ont d’ailleurs affecté nombre de boxeurs, notamment le Québécois Jean Pascal.

«Je suis encore sous le choc, a déclaré d’entrée Pascal lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, mercredi. Stevenson, c’est quelqu’un que l’on connaît, c’est quelqu’un de chez nous. Normalement, quand quelque chose comme ça arrive, c’est toujours des gens de l’extérieur, des gens que l’on ne connaît pas vraiment. Mais là, nous sommes touchés directement puisque c’est quelqu’un du Québec, quelqu’un que l’on a côtoyé.»

Et Pascal réfléchit beaucoup aux événements qui sont survenus au Centre Vidéotron.

«Pour dire la vérité, hier soir, j’avais de la misère à dormir, a confié Pascal. Je pensais beaucoup à Stevenson. Je pensais beaucoup à la situation et pour la suite des choses. Est-ce que ça va m’affecter la prochaine fois si jamais je rembarque sur le ring? Pour vous dire la vérité, c’est un peu traumatisant, ça fait peur.

«Mais ce n’est pas à cause que ton ami a un accident de voiture qu’on arrête de conduire nos voitures. C’est préoccupant, il faut faire attention. Mais de mon côté, je suis toujours en réflexion sur ma carrière.»

D’ailleurs, Pascal semblait en avoir gros sur le cœur à propos de tous les commentaires négatifs à propos de son sport au cours des derniers jours.

«Si on commence à faire le procès de la boxe, il faudra faire le procès de beaucoup d’autres sports, a indiqué le boxeur québécois. Si on regarde le hockey et le football, ce sont des sports qui sont beaucoup plus dangereux que la boxe. Statistiquement, il y a plus de gens qui se suicident ou qui meurent après leur carrière au hockey ou au football qu’à la boxe. Il y a aussi plus de dommages physiques.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Réécoutez Les Partants quand vous le voulez sur QUB Radio