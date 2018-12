Des nouvelles d’Adonis Stevenson à midi

Le Centre hospitalier universitaire de Québec fournira à midi une mise à jour sur l’état de santé du boxeur Adonis Stevenson, plongé dans un coma artificiel en raison des blessures subies lors de son combat samedi soir.

La conférence de presse sera diffusée en direct à l'émission Les Partants, dès 12h00, sur les ondes de TVA Sports.

Invitation aux médias | Mise à jour quant à l’état de santé de M. Adonis Stevenson #AdonisStevenson #medias #miseàjour pic.twitter.com/2Zs8GvutxT — CHU de Québec (@chudequebec) December 5, 2018

Mardi, l’ancien champion du monde WBC des mi-lourds était dans un «état stable sous sédation contrôlée» aux soins intensifs de l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec.

Le père de cinq enfants est dans ce centre hospitalier depuis samedi soir après avoir subi une défaite par knock-out contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk au Centre Vidéotron de Québec. Il s’y est rendu d’urgence en ambulance après avoir été victime d’un malaise dans son vestiaire après sa défaite alors qu’il était entouré de son équipe, de sa famille et de ses amis.

Le médecin de la régie Dr Marc Gagné et le médecin traitant du boxeur, Dr Francis Fontaine sont intervenus rapidement auprès de l’athlète. Dr Gagné était le médecin qui était responsable de la décision d’envoyer Stevenson à l’hôpital sur-le-champ.

Sa conjointe réagit

À l’hôpital, Stevenson était entouré de quelques personnes, dont sa conjointe Simone God qui a effectué sa première déclaration publique mardi matin.

«Adonis est un battant et va continuer à se battre comme un champion, a-t-elle écrit sur son compte Twitter en soutien à son amoureux. Je vais faire tout ce que je peux pour le soutenir et l’aider à se remettre sur pied le plus tôt possible afin qu’il soit de retour dans notre famille.»

Dans un autre message, celle qui a donné naissance à la petite Adonia le mois dernier a tenu à remercier les partisans de Stevenson et tous les autres qui lui ont envoyé des messages d’encouragement au cours des 72 dernières heures.

«Au nom d’Adonis, nous voulons remercier tout le monde pour leur incroyable soutien et vos messages des derniers jours. Nous vous remercions aussi d’avoir respecté notre intimité en cette période si difficile», a-t-elle ajouté.