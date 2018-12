Connor McDavid à la rescousse des Oilers

Grâce à un superbe but marqué en tirs de barrage, Connor McDavid a permis aux Oilers d’Edmonton de l’emporter 3 à 2 face aux Blues, mercredi soir, à St. Louis.

McDavid effectuait un retour dans la formation après avoir raté le match de lundi face aux Stars de Dallas en raison d’une maladie. Les Oilers avaient alors été vaincus 4 à 1.

En plus de faire la différence en fusillade face aux Blues, McDavid a également contribué au but égalisateur, inscrit par Oscar Klefbom dans la dernière minute de jeu de la troisième période.

Le but de Klefbom venait ainsi compléter la remontée des visiteurs, amorcée par Ryan Nugent-Hopkins au deuxième vingt.

McDavid compte maintenant 13 points à ses 10 derniers matchs.

Bon départ pour les Blues

Malgré les nombreux absents chez les Blues, qui évoluaient sans les services des attaquants Jaden Schwartz, Alexander Steen et Robby Fabbri, et des défenseurs Alex Pietrangelo et Carl Gunnarsson, ces derniers n’ont pas mis de temps à prendre le contrôle de la rencontre.

Ivan Barbashev et Brayden Schenn ont tour à tour touché la cible au premier vingt pour procuré une avance de 2 à 0 aux favoris de la foule. Schenn a ainsi récolté un 13e point en autant de matchs contre les Oilers.

Nugent-Hopkins a semblé réveiller ses coéquipiers avec son septième but de la campagne. La formation albertaine a d’ailleurs dominé la deuxième période 17 à 7 au chapitre des tirs au but.

Alors que le gardien Mikko Koskinen a obtenu les quatre derniers départs des Oilers, c’est plutôt Cam Talbot qui se retrouvait devant le filet mercredi soir. Après avoir connu un début de match difficile, Talbot a été solide devant la cage des siens, où il a fait face à un total de 30 tirs. Du côté des Blues, Jake Allen a réalisé 34 arrêts.