CH: aucun changement à l'entraînement

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, n’a apporté aucun changement à sa formation à l’entraînement, mercredi, au lendemain d’une victoire de 5-2 face aux Sénateurs d’Ottawa.

En effet, si Paul Byron et Andrew Shaw ont changé de trio lors du match face à la formation de la capitale canadienne, les deux attaquants étaient de retour avec leurs coéquipiers respectifs. Ainsi, Shaw évoluait aux côtés de Jonathan Drouin et Max Domi alors que Byron patinait aux côtés des Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen.

Le gardien Carey Price obtiendra le départ pour le match de jeudi face aux Sénateurs. Le numéro 31 a connu des soirées plutôt légères lors des quatre derniers matchs puisque le CH a dirigé au moins 40 tirs lors de ses quatre derniers duels.

De son côté, le défenseur Noah Juulsen, qui est à l’écart du jeu depuis quelques semaines en raison d’une fracture au visage, portait la grille complète.

