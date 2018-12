Un message touchant de la conjointe d'Adonis Stevenson

«Adonis est un battant et va continuer à se battre comme un champion», a écrit sur son compte Twitter la conjointe d’Adonis Stevenson et mère de sa fille Adonia, Simone God, mardi matin en soutien à son amoureux aux soins intensifs depuis samedi soir.

«Je vais faire tout ce que je peux pour le soutenir et l’aider à se remettre sur pied le plus tôt possible afin qu’il soit de retour dans notre famille. Merci de le garder dans vos prières», a-t-elle ajouté y allant du mot-clic #supermanstrong.

Adonis is a fighter and he will continue to fight this like a champion. And I will do everything I can to make sure I support him and help recover as quickly as possible to be back with our family!

Thank-you for keeping him in your prayers. #supermanstrong — SiSi God (@sisi_god) December 4, 2018

Hier, le CHU de Québec a fait savoir par communiqué qu’Adonis Stevenson était dans un état stable «à l’unité des soins intensifs et qu’il était actuellement sous sédation contrôlée».

Simone «Sisi» God, qui a donné naissance à la fille du couple il y a un mois, a également tenu à dire merci aux partisans de son conjoint et à tous les autres qui se sont manifestés.

«Au nom d’Adonis, nous voulons remercier tout le monde pour leur incroyable soutien et vos messages des derniers jours. Nous vous remercions aussi d’avoir respecté notre intimité en cette période si difficile», formule-t-elle.