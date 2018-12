Patrick Corbin s'entend avec les Nationals

Les Nationals de Washington ont conclu un contrat de six saisons avec le lanceur américain Patrick Corbin, mardi.

L’entente demeure toutefois conditionnelle à des examens médicaux.

Corbin, qui était joueur autonome, toucherait un montant de 140 millions $ pour la durée du contrat, selon différentes sources.

En 2018, dans l’uniforme des Diamondbacks de l’Arizona, Corbin a lancé un total de 200 manches, conservant une fiche de 11-7 et une moyenne de points mérités de 3,15.

Plus tôt dans sa carrière, l’artilleur a signé, à deux occasions, 14 victoires au cours d’une seule et même saison, soit en 2013 et 2017.