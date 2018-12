Le Drakkar savoure sa revanche sur les Sags

Le Drakkar de Baie-Comeau avait une belle occasion de se venger et il l’a fait de brillante façon, mardi soir, quand il a facilement pris la mesure des Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 8 à 3.

Battus par le pointage de 8 à 2, dimanche, à Saguenay, les Nord-Côtiers n’ont pas raté leur revanche à domicile. Malgré une modeste foule de 1303 amateurs, les membres de l’équipage en ont mis plein la vue sur la glace du centre Henry-Leonard.

Après avoir vu les visiteurs ouvrir la marque (Vladislav Kotkov) sur leur premier lancer du match, les locaux ont vite répliqué avec deux buts avant la fin de l’engagement initial.

Les hommes de Martin Bernard sont ensuite passés aux choses sérieuses avec une poussée explosive de cinq buts au cours de la deuxième période, dont les trois premiers dans l’intervalle de seulement 86 secondes.

Les Sags ont écopé de deux punitions de suite et le Drakkar a réagi à chaque fois grâce au filet du Russe Yaroslav Alexeyev et le deuxième but de la partie du capitaine Gabriel Fortier.

Un premier but pour Roy

Le défenseur Sacha Roy a également participé aux festivités avec son premier filet de la campagne avant de voir le vétéran Jordan Martel couronner cette poussée fructueuse avec son 11e but de la saison.

Première étoile du match, l’attaquant Nathan Légaré s’est montré généreux en se faisant complice à cinq reprises. Également auteur d’un doublé, le meilleur franc-tireur du circuit Courteau, Ivan Chekhovich, en a profité pour porter son total de buts à 25 cette saison.

De retour au jeu après une absence de près de deux semaines, Shawn Element a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont tiré 39 fois en direction des gardiens de but Alexis Shank et Zachary Bouthilllier.

Les défenseurs Michael Pellerin et Artemi Knyazev, en troisième période, ont inscrit les autres buts des perdants face au gardien Kyle Jessiman, alerte dans cette 20e victoire de la campagne.

En bref

Grâce à ce triomphe, le Drakkar a, du même coup, mis un terme à une courte disette de deux parties... Avec ces huit buts marqués, le navire nord-côtier a porté son total à 4996 depuis le début de son histoire et pourrait fort bien atteindre le cap des 5000, vendredi ou samedi, à l’occasion d’un programme double face aux Tigres de Victoriaville, qui seront les visiteurs au centre Henry-Leonard.