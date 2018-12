Drouin «est sur la bonne voie»

Jonathan Drouin et Max Domi semblaient savoir exactement où l’autre se trouvait sur la patinoire. Sur chacun des trois buts que ce trio a marqués, la défense des Sénateurs a été taillée en pièce.

«Ce trio-là a connu une bonne soirée. Il a fait du bon travail, a reconnu Claude Julien. Pour gagner de gros matchs comme celui de ce soir [mardi], contre des équipes que l’on doit battre, il faut que tes bons joueurs relèvent le défi et montrent la voie. C’est ce qu’ils ont fait.»

Si l’on a surtout remarqué le travail de Drouin en attaque, il ne faudrait pas passer sous silence son travail défensif. Toute la soirée, il s’est replié avec ardeur et est revenu profondément dans son territoire pour venir en aide à ses défenseurs.

Une implication de sa part que l’on voit plus souvent, même si la constance est encore un peu déficiente.

«Je vais toujours pousser un joueur à faire ce travail-là sur une base régulière. Jonathan joue depuis quelques années, mais c’est encore un jeune joueur qui continue de s’améliorer, a indiqué l’entraîneur du Canadien. Entre l’an passé et cette année, il y a déjà une grosse différence. On est sur la bonne voie.»

Trois minutes à oublier

Dans le camp des Sénateurs, on n’a pas cherché longtemps pour expliquer cette première défaite en quatre rencontres. Tous étaient d’avis que la fin de la deuxième période a été fatale.

En 3 minutes 39 secondes, le CH a inscrit trois buts. Dès lors, il a envoyé les visiteurs, dans le coup jusque-là, loin dans la brume.

«Sur leur deuxième but, on leur a simplement donné la rondelle, a dit Guy Boucher. Ça a fait mal. Puis, comme on voit depuis le début de l’année, on a voulu créer l’égalité tout de suite. Alors, on s’est retrouvé deux ou trois dans le fond du territoire, le défenseur a forcé le jeu et il est arrivé ce qui est arrivé.»

«C’est un manque de patience, un manque de maturité, a ajouté l’entraîneur des Sénateurs. Nous avons une jeune équipe. C’est normal, ça fait partie de l’apprentissage.»

Les Canadiens risquent d’affronter une toute autre équipe jeudi soir à Ottawa. Les Sénateurs montrent un excellent dossier de 9-4-2 au Centre Canadian Tire.