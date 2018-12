L'état de santé d'Adonis Stevenson toujours stable

L'état de santé du boxeur Adonis Stevenson qui a été placé dans un coma après son combat de samedi soir est toujours stable, a confirmé le centre hospitalier où il séjourne depuis samedi soir.

«Le CHU de Québec-Université Laval confirme qu’il est toujours hospitalisé à l’unité des soins intensifs et que ce dernier est actuellement sous sédation contrôlée», explique-t-on dans un très court communiqué.

Stevenson a dû être transporté d'urgence à l'hôpital après s'être fait passé le K.-O. par l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, samedi soir, au Centre Vidéotron. Il a ainsi perdu ceinture WBC des mi-lourds au 11e round du duel. Il a été placé dans un coma artificiel et a été opéré à cause d’une hémorragie cérébrale.

Le CHU de Québec-Université Laval a ajouté «qu’aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment» et qu’aucun point de presse n’est prévu en journée.

«De plus amples informations vous serons diffusées en temps opportun», peut-on lire.

Réaction de la ministre Guilbault

Plus tôt lundi, la ministre de la Sécurité publique, responsable de la Régie des alcools, des courses et des jeux, a été questionnée sur les événements.



«Je ne suis pas personnellement une fan de boxe, mais bien sûr c'est tragique, ce qui est arrivé en fin de semaine», a affirmé Geneviève Guilbault.



«Pour ce qui est du déroulement des événements [...] il y a une évaluation qui est en cours sur la façon dont ce sont déroulés les événements, à la fois le combat comme tel et la suite du combat», a-t-elle ajouté.