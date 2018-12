Les Flyers auraient trouvé leur DG

Les Flyers de Philadelphie auraient trouvé leur nouveau directeur général.

Selon The Inquirer and Daily News, il s'agirait de Chuck Fletcher, ancien DG du Wild du Minnesota.

Fletcher remplacerait ainsi Ron Hextall, congédié la semaine dernière par le président Paul Holmgren.

L'adjoint au DG des Blue Jackets de Columbus, était en course avec Fletcher, toujours selon The Inquirer and Daily News.

Fletcher a été à la tête du Wild pendant neuf saisons et l’équipe a pris part aux séries éliminatoires six fois pendant son règne. Il a été remercié en avril après la troisième élimination de suite au premier tour des siens.

Les Flyers montrent un dossier de 11-12-2 depuis le début de la campagne, ce qui est bon pour le 15e rang dans l'Est.