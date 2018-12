Kristian Matte de retour avec les Alouettes

Le Québécois Kristian Matte a paraphé une nouvelle entente d'une saison avec les Alouettes de Montréal, lundi, confirmant ainsi le retour d'une pièce importante de la ligne à l'attaque des Moineaux.

«Kristian fait partie des meilleurs joueurs de ligne à l'attaque de la Ligue canadienne de football [LCF] et nous sommes ravis de pouvoir à nouveau compter sur sa présence au sein de notre formation, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué. De par sa connaissance de notre attaque et de notre ligue, il rend tous nos joueurs meilleurs. De plus, sa précieuse expérience se veut un atout indéniable pour nos jeunes.»

L’athlète de 6 pi et 4 po et 296 lb a effectué 15 départs au poste de centre et trois en tant que garde lors de la saison 2018. Il a aidé l'attaque montréalaise à se hisser au premier rang dans la LCF avec une moyenne de 5,7 verges de gains par la course.

Matte, 33 ans, a été choisi le joueur de ligne offensive par excellence chez les Alouettes, et ce, pour une troisième année consécutive. En 2017, il avait été été choisi le joueur canadien le plus méritant de l’organisation.

L'athlète natif de Saint-Hubert entamera une 10e campagne en carrière dans la LCF, toutes avec les Alouettes. Il a remporté la Coupe Grey en 2010, année de son repêchage.