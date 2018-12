Joël Teasdale restera-t-il avec l’Armada?

L’entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson, ne sait pas si son joueur vedette Joël Teasdale sera toujours avec l’équipe après la date limite des transactions.

De passage au Magasine LHJMQ, lundi, Richardson a répondu à une question difficile quant à l’avenir de Teasdale. L’entraîneur-chef espère toutefois garder l’espoir des Canadiens de Montréal au sein de sa formation.

«C’est un individu incroyable, mais je ne suis qu’entraîneur et pas un directeur général. L’organisation a un travail et on doit se préparer pour l’avenir, mais je ne suis pas convaincu s’il va rester avec nous cette année», a-t-il admis.

Voyez la vidéo complète ci-dessus.