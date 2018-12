Confirmé : Robinson Cano passe aux Mets

Les Mariners de Seattle ont officialisé lundi une transaction envoyant le joueur de deuxième coussin Robinson Cano et le releveur Edwin Diaz aux Mets de New York, en plus de conclure un pacte verbal pour refiler Jean Segura aux Phillies de Philadelphie.

Ainsi, la formation de l’Ouest américain a choisi d’entamer un processus de reconstruction en laissant aller des joueurs de premier plan. Ces mouvements de personnel s’ajoutent au départ de l’artilleur James Paxton et du receveur Mike Zunino, qui poursuivront leur carrière avec les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay, respectivement.

De la part des Mets, Seattle recevra le releveur Anthony Swarzak, le voltigeur Jay Bruce et trois espoirs, soit Gerson Bautista, Justin Dunn et Jarred Kelenic. Toutefois, Swarzak risque de prendre le chemin de Philadelphie, d’après le réseau CB Sports.

It’s official! We’ve acquired 8x All-Star @RobinsonCano and All-Star closer @EdiDiaz44 from Seattle in exchange for Jay Bruce, Anthony Swarzak, Gerson Bautista, minor league RHP Justin Dunn and minor league outfielder Jarred Kelenic. #Mets pic.twitter.com/h6Qd7sQvoW — New York Mets (@Mets) 3 décembre 2018

Dans le cadre de l’échange avec les Phillies, les Mariners obtiendraient J.P. Crawford et Carlos Santana en retour de Segura. Cependant, d’autres joueurs pourraient être impliqués dans cette transaction n’ayant pas été confirmée par les clubs concernés.

«Avec les ajouts de Jarred Kelenic et de Justin Dunn, nous améliorerons notre système de développement. Nous amènerons aussi des joueurs pouvant avoir un impact immédiat au sein de notre équipe», a déclaré le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué.

Des pertes importantes

Seattle a renoncé à des éléments fiables, au grand déplaisir de ses partisans. Notamment, Diaz a dominé le baseball majeur avec 57 sauvetages en 2018. Invité au match des étoiles, il a conservé une fiche de 0-4 et une moyenne de points mérités de 1,96.

Pour sa part, Cano a frappé pour ,303 la saison dernière, totalisant 10 circuits et 50 points produits.

Enfin, Segura a maintenu une moyenne au bâton de ,304, cognant 10 longues balles et faisant compter 63 points cette année.

Le joueur d’arrêt-court a réalisé 20 vols de but et a été convié à la classique des étoiles.

Par ailleurs, l’organisation des Mets a prévu une conférence de presse, mardi.