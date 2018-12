LNH 360: encore Auston Matthews

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 1er décembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

OTTAWA 6 – San Jose 2

Dallas 2 – VANCOUVER 1

Detroit 4 – BOSTON 2

MONTRÉAL 5 – New York (Rangers) 2

Tampa Bay 5 – FLORIDE 4 (prol.)

Winnipeg 4 – NEW JERSEY 3 (prol.)

NEW YORK (ISLANDERS) 3 – Columbus 2

Philadelphie 4 – PITTSBURGH 2

Toronto 5 – MINNESOTA 3

NASHVILLE 5 – Chicago 2

ARIZONA 6 – St. Louis 1

EDMONTON 2 – Vegas 1

Une 10e victoire à l’étranger pour les Leafs

Auston Matthews a marqué un 13e but cette saison et Mitch Marner a amassé deux aides dans une victoire des Maple Leafs au Minnesota, face au Wild. Il s’agit d’une 10e victoire à l’étranger cette saison pour la formation de la Ville Reine.

Matthews a marqué un 13e but en 13 matchs cette saison et un troisième but à son deuxième match depuis son retour au jeu.

De son côté, Marner a obtenu plus d’une aide dans un quatrième match consécutif pour porter son total à 38 points cette saison.

Frederik Andersen a réalisé 38 arrêts pour porter sa fiche à 15-7 en 22 apparitions cette saison.

Les ténors s’imposent

Le Lightning de Tampa Bay a surmonté un déficit de 4-1 pour l’emporter en prolongation face aux Panthers grâce à un but de Brayden Point, qui a trouvé le filet pour une 19e fois cette saison.

Les Predators ont marqué quatre buts en première période, dont trois dans les premières 4:11 minutes du match, en route vers une victoire face aux Blackhawks.

Deux buts pour Weber

Shea Weber (2B) a marqué ses premiers buts depuis le 5 décembre 2017, alors que les Canadiens ont défait les Rangers.

Weber a ainsi marqué ses 190e et 191e buts de sa carrière, à cinq de Scott Stevens (196), au 23e rang de tous les temps pour les défenseurs.

Seul Zdeno Chara (198) a plus de buts que Weber en tant que joueur actif.

Chabot atteint le plateau des 30 points

Le défenseur des Sénateurs Thomas Chabot a ajouté deux aides pour porter son total à 31 points cette saison, un sommet parmi les joueurs d’arrières de la LNH.

Il est devenu le 16e défenseur de l’histoire à amasser au moins 30 points après les parties du 1er décembre et le premier depuis Bryan McCabe en 2005-2006.

De son côté, l’attaquant des Sénateurs Mikkel Boedker (1B, 3A) a amassé quatre points dans un premier match contre son ancienne équipe, les Sharks, lui qui avait été échangé le 19 juin dernier.

Deux autres points pour Huberdeau

L’attaquant des Panthers Jonathan Huberdeau (1B, 1A) a amassé plus d’un point dans un cinquième match consécutif. Seul Pavel Bure (7 matchs) a réussi une séquence plus longue dans l’histoire des Panthers.

L’attaquant des Blue Jackets Cam Atkinson a amassé un point dans un 10e match consécutif.

Le gardien des Coyotes Adin Hill a effectué 25 arrêts et les Coyotes ont remporté un troisième gain de suite.

Matchs de dimanche