Les Sags servent une bonne leçon au Drakkar

SAGUENAY – Les Saguenéens de Chicoutimi ont retrouvé le chemin de la victoire d’une très belle façon écrasant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 8-2, dimanche après-midi devant plus de 2500 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Les hommes de Yanick Jean se devaient de livrer une bonne performance après s’être inclinés huit fois à leurs neuf derniers matchs. La joie était bien entendu présente dans le vestiaire de l’équipe à la suite de ce festival offensif. «On a joué avec beaucoup d’émotion. On avait demandé à nos joueurs de jouer avec un sentiment d’urgence et ils ont relevé le défi. On sentait derrière le banc que les gars étaient prêts et qu’ils voulaient gagner», a souligné l’entraîneur adjoint des «Sags» Claude Bouchard qui s’est adressé aux médias après le match puisque le pilote de la formation saguenéenne était malade.

«Je pense que c’est un moment que tout le monde attendait. On a travaillé fort tout au long du match et on l’a mérité», a lancé le capitaine des Saguenéens, Zachary Lavigne, qui a marqué deux buts en désavantage numérique en passant très près d’en ajouter un troisième alors qu’il s’était amené seul devant le gardien Justin Blanchette.

Départ canon

Outre Lavigne, Vladislav Kotkov a également touché la cible à deux reprises au même endroit et de la même façon qu’Alexander Ovechkin a marqué la majorité de ses buts dans la Ligue nationale de hockey. Son compatriote russe Artemi Kniazev a également fait bondir les partisans des «Sags» de leur siège en mettant la marque à 3-0 en début de deuxième période.

«C’est toujours mieux de joueur avec une avance. On a compté un but important en fin de première période qui nous a donné du momentum. Quand tu marques à des moments opportuns comme ça, c’est bon pour la confiance. Je ne me rappelle pas de la dernière fois qu’on a commencé la troisième période avec quatre buts d’avance. Il fallait jouer intelligemment et s’assurer de ne pas tomber dans une zone de confort», a mentionné Claude Bouchard.

Les défenseurs Jérémy Groleau, Morgan Nauss et Michael Pellerin, qui a marqué son premier but en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), se sont également joints à la fête en élargissant l’avance des locaux.

Du côté du Drakkar, les attaquants Yaroslav Alexeyev et Ivan Chekhovich ont réussi à déjouer le gardien Zachary Bouthillier, qui a terminé sa soirée de travail avec un total de 23 arrêts.

Calepin de notes

Signé comme agent libre la veille, Thomas Vézina disputait un premier match à vie dans le circuit Courteau. L’attaquant de 17 ans était jumelé à Justin Ducharme et Théo Rochette au sein du deuxième trio.

L’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, a passé un message à Mathieu Desgagnés en l’envoyant dans les gradins. Il n’était pas satisfait de son rendement jusqu’à présent.

Les Saguenéens et le Drakkar ne tarderont pas à s’affronter de nouveau puisqu’ils se disputeront la victoire ce mardi au Centre Henry-Léonard.