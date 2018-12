Les Chargers battent de justesse les Steelers

À sa troisième tentative, le botteur des Chargers de Los Angeles Mike Badgley a réussi un placement sur le dernier jeu de la rencontre pour procurer une victoire de 33-30 aux siens face aux Steelers, dimanche à Pittsburgh.

Badgley a tout d'abord raté un botté de 39 verges, puis a vu sa tentative sur 34 verges être bloquée en fin de rencontre, mais chaque fois, les Steelers ont écopé d'une pénalité pour hors-jeu. Le botteur des Chargers (9-3) a finalement placé le ballon entre les poteaux sur une distance de 29 verges.

Retraitant au vestiaire avec un retard de 16 points, les Chargers ont marqué trois touchés sans réplique en deuxième demie. Après un majeur par la passe de Keenan Allen au troisième quart, Desmond King a retourné un retour de dégagement sur 73 verges. Il s’agit d’un deuxième touché cette saison pour le demi de coin, qui a déjà retourné une interception dans la zone des buts, le 4 novembre face aux Seahawks de Seattle.

Travis Benjamin, avec un attrapé, et Justin Jackson, au sol, ont également atteint la zone des buts dans la victoire. Philip Rivers a réussi 26 de ses 36 relais pour 299 verges et deux majeurs.

Dans le clan des Steelers (7-4-1), Ben Roethlisberger a rejoint ses receveurs 29 fois en 45 tentatives pour 281 verges, deux touchés et une interception. James Conner a réussi deux touchés par la course, tandis qu’Antonio Brown et Jaylen Samuels ont marqué sur des jeux par la voie des airs.