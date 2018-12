Odell Beckham fils montre son bras canon!

En plus de pouvoir réaliser des attrapés sensationnels, le receveur des Giants de New York Odell Beckham fils possède un bras canon.

Le joueur vedette a fait l'étalage de ses talents de quart-arrière, dimanche, face aux Bears de Chicago.

«OBJ» a lancé un missile de 49 verges pour permettre à Russell Shepard d'atteindre la zone des buts.

Il s'agit d'une deuxième passe de touché pour Beckham fils cette saison. Il est devenu le premier joueur n'évoluant pas à la position de quart-arrière à réaliser un tel exploit depuis Antwaan Randle El, en 2010.

Odell Beckham Jr. is the first non-QB with multiple Pass TD in a season since Antwaan Randle El in 2010.



Beckham Jr. has more Pass TD with an air distance of 45+ yards this season than Tom Brady, Patrick Mahomes and Andrew Luck, among others, according to NFL Next Gen Stats. pic.twitter.com/FQVNk2INCm